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Blu Radio  / Mundo  / Asesinan a reconocido músico junto a su familia en su casa: lamentable escena

Asesinan a reconocido músico junto a su familia en su casa: lamentable escena

Las autoridades encontraron sin vida al tecladista, su esposa, su hija y la empleada del hogar.

Asesinan a músico de Camilo Séptimo.
Asesinan a músico de Camilo Séptimo.
Foto: captura de video AZTECA NOTICIAS
Por: EFE
|
Actualizado: 2 de sept, 2026

Autoridades mexicanas detuvieron este miércoles a dos hombres señalados como presuntos responsables del homicidio múltiple de Jonathan Meléndez, integrante de la banda de indie rock Camilo Séptimo, de su esposa embarazada, de su hija de tres años y de la trabajadora del hogar, cuyos cuerpos fueron hallados al interior de su residencia en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México.

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El hallazgo de las víctimas se registró en los primeros minutos del miércoles, luego de que vecinos de la torre en la que residía la familia alertaran a la policía municipal de gritos y detonaciones de arma de fuego al interior del departamento.

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Al ingresar al inmueble, los agentes localizaron sin vida a Meléndez (de 38 años), a su esposa Ana Paola (de 35 años y con meses de gestación), a la hija de ambos (de tres años) y a la empleada del hogar (de 21 años), todos con impactos de bala en el cuerpo, además de localizar a la mascota familiar sin vida.

En el sitio de los hechos, los servicios de emergencia rescataron ileso a un menor de seis años quien se encontraba al interior del domicilio sin signos de violencia física.

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Las detenciones de Diego Sebastián "N", identificado como socio comercial del artista y presunto autor del crimen, y de Gerardo "N" se ejecutaron tras un operativo coordinado entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la policía de la Ciudad de México.

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Fuentes federales confirmaron a EFE que la principal línea de investigación apunta al robo como el móvil del crimen, facilitado por la relación comercial que unía a las partes; Diego Sebastián "N", identificado como socio de la víctima de iniciales J.S.M.O., habría aprovechado la confianza mutua para acceder al domicilio con el consentimiento de la familia antes de perpetrar el ataque.

Homicidio múltiple de Jonathan Meléndez, integrante de la banda de indie rock Camilo Séptimo
Homicidio múltiple de Jonathan Meléndez, integrante de la banda de indie rock Camilo Séptimo
Foto: captura de video Azteca Noticias

Jonathan Meléndez era tecladista y productor del grupo mexicano Camilo Séptimo.

Según el comunicado de la Fiscalía, los agresores habrían ingresado entre las 17:30 y las 19:40 horas del martes al domicilio, ubicado a las afueras de Ciudad de México.

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Los dos detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica, mientras la Fiscalía estatal procesa la escena de la masacre para integrar la carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado.

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