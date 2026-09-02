Hombre borracho en un avión desata una persecución aérea sobre una central nuclear: quedó en video

El alcohol puede llevar a una persona a perder el control de sus actos, alterar su capacidad para tomar decisiones y hacer que situaciones aparentemente impensables terminen convirtiéndose en hechos reales. En estados de intoxicación, la percepción del riesgo puede disminuir considerablemente y las consecuencias pueden ir mucho más allá de una simple noche de excesos.

Eso fue precisamente lo que ocurrió en el sur de Hungría, donde una borrachera terminó desencadenando una persecución aérea y terrestre que tuvo como escenario nada menos que las inmediaciones de una central nuclear.

El hecho ocurrió cuando un hombre de 24 años, presuntamente bajo los efectos del alcohol, robó un avión ligero Cessna 172 del aeropuerto de Kalocsa y despegó con rumbo hacia la central nuclear de Paks.

La situación provocó la intervención de dos aviones de combate, que intentaron interceptar al piloto. Después de hacer una maniobra sobre la zona de la central eléctrica, el hombre fue obligado a aterrizar en un campo de girasoles.



Sin embargo, la historia no terminó con el aterrizaje. Tras abandonar la aeronave, el sospechoso intentó escapar por un camino secundario. En medio de la huida, un conductor se detuvo con la intención de ayudarlo, pero el hombre habría intentado apoderarse del vehículo para continuar escapando.

Finalmente, la persecución llegó a su fin cuando las autoridades lograron detenerlo. De acuerdo con la información disponible, el joven se encontraba bajo los efectos del alcohol y presentaba un estado de confusión.

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El robo de una aeronave, una persecución con aviones de combate, un aterrizaje forzoso y hasta un intento de robar un vehículo fue descrito por los internautas como una hazaña sacada de una película de ficción.

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