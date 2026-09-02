En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Consejo de seguridad
Polo Polo y María Fernanda Cabal
Alias 'Calarcá'
DT del Junior
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Hombre borracho en un avión desata una persecución aérea sobre una central nuclear: quedó en video

Hombre borracho en un avión desata una persecución aérea sobre una central nuclear: quedó en video

El hecho ocurrió cuando un hombre de 24 años, bajo los efectos del alcohol, robó un avión ligero del aeropuerto de Kalocsa y despegó con rumbo hacia una central nuclear.

Persecución aérea en una central nuclear.jpg
Persecución aérea en una central nuclear.
Foto: captura de video en X.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de sept, 2026

El alcohol puede llevar a una persona a perder el control de sus actos, alterar su capacidad para tomar decisiones y hacer que situaciones aparentemente impensables terminen convirtiéndose en hechos reales. En estados de intoxicación, la percepción del riesgo puede disminuir considerablemente y las consecuencias pueden ir mucho más allá de una simple noche de excesos.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Eso fue precisamente lo que ocurrió en el sur de Hungría, donde una borrachera terminó desencadenando una persecución aérea y terrestre que tuvo como escenario nada menos que las inmediaciones de una central nuclear.

Últimas noticias

Se conoce video de presunto asesino de músico y su familia: con gorra y gafas oscuras
Mundo

Se conoce video de presunto asesino de músico y su familia: con gorra y gafas oscuras

Asesinan a músico de Camilo Séptimo.
Mundo

Asesinan a reconocido músico junto a su familia en su casa: lamentable escena

El hecho ocurrió cuando un hombre de 24 años, presuntamente bajo los efectos del alcohol, robó un avión ligero Cessna 172 del aeropuerto de Kalocsa y despegó con rumbo hacia la central nuclear de Paks.

La situación provocó la intervención de dos aviones de combate, que intentaron interceptar al piloto. Después de hacer una maniobra sobre la zona de la central eléctrica, el hombre fue obligado a aterrizar en un campo de girasoles.

Sin embargo, la historia no terminó con el aterrizaje. Tras abandonar la aeronave, el sospechoso intentó escapar por un camino secundario. En medio de la huida, un conductor se detuvo con la intención de ayudarlo, pero el hombre habría intentado apoderarse del vehículo para continuar escapando.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Finalmente, la persecución llegó a su fin cuando las autoridades lograron detenerlo. De acuerdo con la información disponible, el joven se encontraba bajo los efectos del alcohol y presentaba un estado de confusión.

Publicidad

El robo de una aeronave, una persecución con aviones de combate, un aterrizaje forzoso y hasta un intento de robar un vehículo fue descrito por los internautas como una hazaña sacada de una película de ficción.

Video del momento

Relacionados

Hungría

Viral

Publicidad

Publicidad

Publicidad