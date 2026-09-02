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Blu Radio  / Mundo  / Dos policías y cuatros personas más resultaron heridas en tiroteo en el norte de EEUU

Dos policías y cuatros personas más resultaron heridas en tiroteo en el norte de EEUU

El gobernador Tim Walz pidió al público que "rece" por el estado de Minesota, mientras que el director del FBI, Kash Patel.

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Dos policías y cuatros personas más resultaron heridas en tiroteo en el norte de EEUU //
Foto: suministrada
Por: AFP
|
Actualizado: 2 de sept, 2026

Varias personas resultaron heridas en un tiroteo el miércoles, entre ellas dos agentes de policía, en la ciudad de Mineápolis, en el norte de Estados Unidos, informaron las autoridades.

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"El Departamento de Policía de Mineápolis se encuentra en la escena de un tiroteo (...) que involucra a múltiples víctimas, incluidos dos agentes de policía", indicó la municipalidad en un comunicado.

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El gobernador Tim Walz pidió al público que "rece" por el estado de Minesota, mientras que el director del FBI, Kash Patel, dijo que sus agentes estaban respondiendo al incidente.

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