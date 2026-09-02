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Se conoce video de presunto asesino de músico y su familia: con gorra y gafas oscuras

En este lamentable crimen también se encontró sin vida a la mascota de la familia.

Se conoce video de presunto asesino de músico y su familia: con gorra y gafas oscuras
Se conoce video de presunto asesino de músico y su familia
Foto: captura de video Azteca Noticias
Por: Redacción BLU Radio
 /  EFE
|
Actualizado: 2 de sept, 2026

La masacre que acabó con la vida del músico Jonathan Meléndez, integrante de la banda Camilo Séptimo, y de su familia al interior de su hogar, sigue generando reacciones en México. Ahora se conoció un video del presunto asesino minutos antes de que ejecutara el crimen.

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La cámara de seguridad de un ascensor en del conjunto en el que vivía el tecladista captó cómo Diego Sebastián "N", identificado como socio comercial del artista y presunto autor del crimen, viste una chaqueta negra, carga una maleta en su espalda, tiene gafas oscuras y una gorra en la cabeza.

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De hecho, por unos segundos, alcanza a ver directamente a la cámara de seguridad.

Estas imágenes hacen parte de las pruebas recopiladas por las autoridades para entender qué fue lo que pasó en el apartamento de Meléndez, donde se escucharon gritos y detonaciones.

  • Video del sospechoso:

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Las capturas por el crimen

Las autoridades mexicanas detuvieron este miércoles a dos hombres señalados como presuntos responsables del homicidio múltiple de Jonathan Meléndez, tecladista y productor de la banda de indie rock Camilo Séptimo. En el ataque también murieron su esposa embarazada, Ana Paola, la hija de ambos, de tres años, y una trabajadora del hogar, cuyos cuerpos fueron encontrados en la vivienda familiar en Atizapán de Zaragoza.

Asesinan a músico de Camilo Séptimo.
Asesinan a músico de Camilo Séptimo.
Foto: captura de video AZTECA NOTICIAS

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El hallazgo ocurrió durante los primeros minutos del miércoles, luego de que vecinos alertaran a la Policía sobre gritos y detonaciones provenientes del departamento. Al ingresar, los agentes encontraron a las cuatro víctimas con impactos de bala y también localizaron sin vida a la mascota de la familia. Un menor de seis años que estaba dentro del inmueble fue encontrado ileso y sin signos de violencia.

Los detenidos fueron identificados como Diego Sebastián "N", socio comercial del artista y señalado como presunto autor del crimen, y Gerardo "N". El operativo estuvo a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía de Ciudad de México.

Según fuentes federales, la principal hipótesis apunta a que el móvil habría sido un robo. Diego Sebastián "N" habría utilizado la relación comercial y la confianza que mantenía con la víctima para ingresar al domicilio con el consentimiento de la familia antes de cometer el ataque. La Fiscalía indicó que los agresores habrían entrado a la vivienda entre las 17:30 y las 19:40 del martes.

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Los dos hombres quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras las autoridades avanzan en el procesamiento de la escena y la investigación por homicidio calificado. Jonathan Meléndez, de 38 años, hacía parte de Camilo Séptimo, agrupación mexicana de indie rock en la que se desempeñaba como tecladista y productor.

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