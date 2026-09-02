Se conoce video de presunto asesino de músico y su familia: con gorra y gafas oscuras

La masacre que acabó con la vida del músico Jonathan Meléndez, integrante de la banda Camilo Séptimo, y de su familia al interior de su hogar, sigue generando reacciones en México. Ahora se conoció un video del presunto asesino minutos antes de que ejecutara el crimen.

La cámara de seguridad de un ascensor en del conjunto en el que vivía el tecladista captó cómo Diego Sebastián "N", identificado como socio comercial del artista y presunto autor del crimen, viste una chaqueta negra, carga una maleta en su espalda, tiene gafas oscuras y una gorra en la cabeza.

De hecho, por unos segundos, alcanza a ver directamente a la cámara de seguridad.

Estas imágenes hacen parte de las pruebas recopiladas por las autoridades para entender qué fue lo que pasó en el apartamento de Meléndez, donde se escucharon gritos y detonaciones.



Video del sospechoso:

Las capturas por el crimen

Las autoridades mexicanas detuvieron este miércoles a dos hombres señalados como presuntos responsables del homicidio múltiple de Jonathan Meléndez, tecladista y productor de la banda de indie rock Camilo Séptimo. En el ataque también murieron su esposa embarazada, Ana Paola, la hija de ambos, de tres años, y una trabajadora del hogar, cuyos cuerpos fueron encontrados en la vivienda familiar en Atizapán de Zaragoza.

Asesinan a músico de Camilo Séptimo. Foto: captura de video AZTECA NOTICIAS

Publicidad

El hallazgo ocurrió durante los primeros minutos del miércoles, luego de que vecinos alertaran a la Policía sobre gritos y detonaciones provenientes del departamento. Al ingresar, los agentes encontraron a las cuatro víctimas con impactos de bala y también localizaron sin vida a la mascota de la familia. Un menor de seis años que estaba dentro del inmueble fue encontrado ileso y sin signos de violencia.

Los detenidos fueron identificados como Diego Sebastián "N", socio comercial del artista y señalado como presunto autor del crimen, y Gerardo "N". El operativo estuvo a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía de Ciudad de México.

Según fuentes federales, la principal hipótesis apunta a que el móvil habría sido un robo. Diego Sebastián "N" habría utilizado la relación comercial y la confianza que mantenía con la víctima para ingresar al domicilio con el consentimiento de la familia antes de cometer el ataque. La Fiscalía indicó que los agresores habrían entrado a la vivienda entre las 17:30 y las 19:40 del martes.

Publicidad

Los dos hombres quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras las autoridades avanzan en el procesamiento de la escena y la investigación por homicidio calificado. Jonathan Meléndez, de 38 años, hacía parte de Camilo Séptimo, agrupación mexicana de indie rock en la que se desempeñaba como tecladista y productor.