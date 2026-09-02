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Blu Radio  / Mundo  / Tiger Woods se salva de ir a la cárcel: así fue el acuerdo luego de accidente de tránsito

Tiger Woods se salva de ir a la cárcel: así fue el acuerdo luego de accidente de tránsito

Según las autoridades, el ganador de 15 'majors' llevaba dos pastillas de hidrocodona, un analgésico opioide y tenía los "ojos vidriosos".

Así arrestaron a Tiger Woods por accidente de tránsito
Así arrestaron a Tiger Woods por accidente de tránsito
Foto: captura de video cámara corporal de policía
Por: EFE
|
Actualizado: 2 de sept, 2026

El golfista Tiger Woods alcanzó este miércoles un acuerdo con la Fiscalía que le permitirá evitar la cárcel por el accidente de tránsito que sufrió el pasado marzo y por el que fue acusado de conducir bajo la influencia de alcohol o drogas y de negarse a someterse a una prueba de orina.

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Woods perderá, a cambio, la licencia de conducir durante 5 años y deberá pagar 1.500 dólares por los nuevos cargos que le impuso la Fiscalía, que fueron reducidos tras el acuerdo, según el medio 'The Athletic'.

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El golfista, de 50 años, acudió esta mañana a la audiencia en una corte del condado de Martin, en Florida, acompañado de su novia, Vanessa Trump, para declararse culpable de los nuevos cargos y cerrar el caso.

El accidente tuvo lugar el pasado 27 de marzo cuando Woods intentó rebasar con su vehículo a gran velocidad una camioneta con remolque en una carretera estrecha y terminó golpeando su parte trasera y volcando sobre el lado del conductor.

Tiger Woods al interior de una patrulla de la Policía
Tiger Woods al interior de una patrulla de la Policía
Foto: captura de video cámara de vehículo de la Policía

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Ni el deportista, que viajaba solo, ni el conductor del otro vehículo resultaron heridos.

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Aunque no dio positivo en la prueba de alcoholemia, Woods pasó varias horas en prisión tras negarse a someterse a un test de orina y ser acusado de conducir bajo la influencia de sustancias.

El ganador de 15 'majors' llevaba dos pastillas de hidrocodona, un analgésico opioide, tenía los "ojos vidriosos" y caminaba de forma "letárgica" durante su arresto tras el accidente de tráfico, según revelaron las autoridades.

Woods anunció días después del accidente que se apartaba temporalmente del golf para recibir tratamiento y centrarse en su salud.

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En febrero de 2021 el deportista sufrió fracturas abiertas en tibia y peroné tras un grave choque en Los Ángeles que puso en serio peligro su carrera, mientras que en 2017 cumplió servicios comunitarios después de ser detenido conduciendo bajo la influencia de sustancias.

El golfista está alejado de la competición desde 2024, recuperándose de una rotura de tendón de Aquiles y también de su séptima operación de espalda.

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