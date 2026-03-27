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Blu Radio  / Deportes  / Tiger Woods, nuevamente involucrado en accidente de tránsito: esto se sabe

Tiger Woods, nuevamente involucrado en accidente de tránsito: esto se sabe

Woods, de 50 años, ya sufrió un grave accidente automovilístico en California en 2021 que le dejó graves secuelas en la pierna derecha.

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