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Tiger Woods, nuevamente involucrado en accidente de tránsito: esto se sabe
Woods, de 50 años, ya sufrió un grave accidente automovilístico en California en 2021 que le dejó graves secuelas en la pierna derecha.
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Empresario Bernie Moreno, de origen colombiano, gana nominación republicana a Senado de EE. UU.
Moreno se impuso a dos candidatos moderados, uno de ellos el senador estatal Matt Dolan, y se enfrentará en las elecciones a la Cámara Alta de Estados Unidos de noviembre al demócrata Sherrod Brown.
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El último video del sumergible desaparecido en donde se hundió el Titanic
Una joven que estaba en los alrededores del sumergible captó la última vez que estuvo en la superficie antes de que se desapareciera en la zona donde se hundió el Titanic.
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Pedro Pascal está cerca de unirse al elenco de Gladiador 2
Paramount Pictures ha fechado el lanzamiento de la película para el 22 de noviembre de 2024.
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Shakira, la kryptonita de Superman: Henry Cavill casi se desnuca por mirar a la colombiana
Shakira siempre ha sido muy disciplinada a la hora de hacer ejercicio, por eso tiene un cuerpo muy sensual que llama la atención de los hombres.
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Una mujer y un niño fueron baleados en Times Square, Nueva York; Policía busca al atacante
De acuerdo al canal NBC, el suceso tuvo lugar cerca de las 5:00 de la tarde, cuando el turístico lugar estaba lleno de gente.
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Biden asegura que el Gobierno de Trump está facilitando la transición
"Debo decir que el acercamiento ha sido sincero, no ha sido de mala gana hasta ahora y no espero que lo sea", afirmó Biden entrevistado por la cadena NBC.
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Video: Los caleños que bailando salsa descrestaron a Jennifer López en reality show
El grupo caleño 'Swing Latino' descrestó con sus movimientos tanto a los jurados como a los televidentes del concurso de la televisión estadounidense ‘Dance of the World’.
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Falcao podría cambiar de continente y jugar en la MLS
El delantero colombiano del Chelsea, Radamel Falcao García, fue consultado por NBC y le confesó que sigue muy de cerca los partidos de la MLS y que no le disgustaría hacer parte de esa liga donde actualmente hay futbolistas de renombre.
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Este lunes se dará a conocer la entrevista de Steve Harvey a Ariadna Gutiérrez
Este lunes 18 de enero, se dará a conocer la primera parte de la entrevista que le realizó el presentador de televisión Steve Harvey a la virreina universal Ariadna Gutiérrez, luego del bochornoso incidente en la pasada ceremonia de Miss Universo, en donde se coronó a la colombiana como reina por contados instantes debido a una equivocación de Harvey.