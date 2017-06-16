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Blu Radio  / NBC

NBC

  • Tiger Woods
    Tiger Woods
    Foto: AFP
    Deportes

    Tiger Woods, nuevamente involucrado en accidente de tránsito: esto se sabe

    Woods, de 50 años, ya sufrió un grave accidente automovilístico en California en 2021 que le dejó graves secuelas en la pierna derecha.

  • Bernie Moreno
    Foto: AFP
    Mundo

    Empresario Bernie Moreno, de origen colombiano, gana nominación republicana a Senado de EE. UU.

    Moreno se impuso a dos candidatos moderados, uno de ellos el senador estatal Matt Dolan, y se enfrentará en las elecciones a la Cámara Alta de Estados Unidos de noviembre al demócrata Sherrod Brown.

  • Sumergible desaparecido en donde se hundió el Titanic.jpg
    Sumergible desaparecido en donde se hundió el Titanic
    Foto: @abbijaxxxon TikTok
    Mundo

    El último video del sumergible desaparecido en donde se hundió el Titanic

    Una joven que estaba en los alrededores del sumergible captó la última vez que estuvo en la superficie antes de que se desapareciera en la zona donde se hundió el Titanic.

  • Pedro Pascal.jpg
    Pedro Pascal //
    Foto: AFP
    Entretenimiento

    Pedro Pascal está cerca de unirse al elenco de Gladiador 2

    Paramount Pictures ha fechado el lanzamiento de la película para el 22 de noviembre de 2024.

  • Shakira y Henry Cavill
    Shakira y Henry Cavill
    Foto: Instagram Farandulanews
    Entretenimiento

    Shakira, la kryptonita de Superman: Henry Cavill casi se desnuca por mirar a la colombiana

    Shakira siempre ha sido muy disciplinada a la hora de hacer ejercicio, por eso tiene un cuerpo muy sensual que llama la atención de los hombres.

  • 338696_BLU Radio. Times Square, Nueva York // Foto: AFP
    BLU Radio. Times Square, Nueva York // Foto: AFP
    DANIEL SLIM/AFP
    Mundo

    Una mujer y un niño fueron baleados en Times Square, Nueva York; Policía busca al atacante

    De acuerdo al canal NBC, el suceso tuvo lugar cerca de las 5:00 de la tarde, cuando el turístico lugar estaba lleno de gente.

  • Biden - Trump
    Joe Biden - Donald Trump
    /Foto: AFP
    Elecciones presidenciales en EE.UU

    Biden asegura que el Gobierno de Trump está facilitando la transición

    "Debo decir que el acercamiento ha sido sincero, no ha sido de mala gana hasta ahora y no espero que lo sea", afirmó Biden entrevistado por la cadena NBC.

  • 286111_Blu Radio / Con este show, bailarines caleños llegaron a la final de World of Dance. Foto: Tomada del Video.
    Blu Radio / Con este show, bailarines caleños llegaron a la final de World of Dance. Foto: Tomada del Video.
    Pacífico

    Video: Los caleños que bailando salsa descrestaron a Jennifer López en reality show

    El grupo caleño 'Swing Latino' descrestó con sus movimientos tanto a los jurados como a los televidentes del concurso de la televisión estadounidense ‘Dance of the World’.

  • 49409_Falcao García - Foto: AFP
    Falcao García - Foto: AFP
    Deportes

    Falcao podría cambiar de continente y jugar en la MLS

    El delantero colombiano del Chelsea, Radamel Falcao García, fue consultado por NBC y le confesó que sigue muy de cerca los partidos de la MLS y que no le disgustaría hacer parte de esa liga donde actualmente hay futbolistas de renombre.

  • 24067_Steve Harvey y Ariadna Gutiérrez. Foto: AFP
    Steve Harvey y Ariadna Gutiérrez. Foto: AFP
    Nación

    Este lunes se dará a conocer la entrevista de Steve Harvey a Ariadna Gutiérrez

    Este lunes 18 de enero, se dará a conocer la primera parte de la entrevista que le realizó el presentador de televisión Steve Harvey a la virreina universal Ariadna Gutiérrez, luego del bochornoso incidente en la pasada ceremonia de Miss Universo, en donde se coronó a la colombiana como reina por contados instantes debido a una equivocación de Harvey.

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