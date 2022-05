Shakira, la kryptonita de Superman: Henry Cavill casi se desnuca por mirar a la colombiana

A sus 45 años, Shakira es la envidia de muchos por su sensual y tonificado cuerpo, al que le ha puesto todo su empeño en cada rutina que realiza para aportarle no solo a su figura sino también a su salud. Y es que sus curvas, su cuerpo e incluso su piel lucen muy saludable.

De acuerdo con su entrenadora, algo que destaca de Shakira es que es muy disciplinada a la hora de hacer alguna rutina de ejercicio. Pero eso no es lo que ha llamado la atención últimamente por parte de la barranquillera, pues en los últimos días la colombiana revolucionó Estados Unidos con su visita de su nuevo show con NBC: Dancing With Myself

Y no siendo poco, dejó a más de uno asombrado con su presencia. Uno de ellos fue el actor Henry Cavill, considerado como uno de los hombres más guapos de Hollywood, quien mientras se encontraba en una entrevista, se sorprendió con la llegada de la barranquillera.

🤣🤣 xq nunca había visto este vídeo del bello Henry Cavill viendo si era Shakira? ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/OG0QVaqZpT — Shakira-Barranquilla (España)🤖 (@sweetycary) May 21, 2022

Esta no es la primera vez que Shakira se roba las miradas en una alfombra roja, pues siempre se ha llevado elogios por su estilo y sensualidad.

