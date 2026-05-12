“Seguimos perdiendo la guerra con quienes disputan el territorio”: alcalde de Yarumal lanzó alerta

El reciente crimen del periodista Mateo Pérez en el municipio de Briceño, volvió a encender las alarmas sobre la grave crisis humanitaria que afronta el Norte de Antioquia y que no es ajena para su natal Yarumal donde en las últimas horas su alcalde Cristian Céspedes, se pronunció.

El mandatario local afirmó que siguen sin ser resueltas condiciones de fondo que han generado conflicto en el territorio y que han llevado a la persistencia de acciones violentas por parte de grupos armados que se disputan el control del territorio y las rentas criminales como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y la guerrilla del ELN.

Céspedes afirmó que, en varias oportunidades, ha solicitado a entidades nacionales como el Ministerio de Defensa una presencia decidida y sostenida de la fuerza pública en el territorio, sin hasta ahora encontrar respuestas claras.

"Llevo más de 2 años solicitando que las fuerzas militares y de policía garanticen condiciones reales de seguridad en toda nuestra jurisdicción, y también en los municipios vecinos. Y aunque reconocemos la operatividad y acompañamiento de nuestras fuerzas, la realidad es que seguimos perdiendo la guerra con quienes disputan el control del territorio", indicó.



No obstante, el alcalde aclaró que no solo es un asunto de seguridad. Mencionó que en Yarumal se requiere fortalecer la educación superior, la ampliación del hospital regional para convertirlo en uno de tercer nivel, así como concretar proyectos de infraestructura y movilidad que promuevan la competitividad de la zona.

Por eso, solicitó a la Nación y al gobierno departamental trabajar de manera articulada para atender las necesidades del municipio y la subregión en general que vive una de las crisis humanitarias y de seguridad más graves de los últimos años.

"Que escuchen a este territorio y construyamos juntos una ruta de trabajo seria y permanente para resolver los males estructurales que nos aquejan. En Yarumal, no queremos más muertos. Reclamamos desarrollo económico y social", apuntó.

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El conflicto armado en Yarumal se concentra principalmente en zonas rurales como el corregimiento de Ochalí y sectores como La Loma de Ochalí, donde grupos armados ilegales mantienen disputas por el control territorial y corredores estratégicos que conectan con otras localidades como Valdivia y Briceño.

Los enfrentamientos, la presencia de explosivos, las amenazas y los desplazamientos han convertido la zona en uno de los principales focos de violencia en el Norte de Antioquia.