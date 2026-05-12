Autoridades ofrecen hasta $50 millones de recompensa contra integrantes del ELN en Santander

Las autoridades en Santander ofrecen hasta $50 millones de recompensa contra integrantes del ELN en el departamento.

Esta estrategia busca evitar la expansión de estructuras ilegales y fortalecer la seguridad en municipios santandereanos, por ello, hay una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar y capturar integrantes del ELN y otras estructuras armadas ilegales que pretenden afectar la tranquilidad en varias provincias santandereanas.

La Gobernación de Santander ofrece recompensa de $50 millones para capturar a cabecillas del ELN y Autodefensas Conquistadoras de la Sierra que hacen presencia en la zona del Magdalena Medio y Coromoro

#VocesySonidos pic.twitter.com/l6QLv9LkDn — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 12, 2026

El secretario del Interior de Santander, Oscar Hernández Durán, aseguró que "se mantiene un monitoreo permanente para anticiparse a cualquier amenaza contra la seguridad ciudadana y evitar la expansión de grupos armados en el territorio".



Por lo que destacó, capturas relacionadas con homicidios y extorsiones en la región del Magdalena Medio, operaciones que, según el secretario, evidencian el trabajo articulado entre la Gobernación, la Policía Judicial, las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación.

Por su parte, el coronel Néstor Arévalo informó sobre la captura de un presunto integrante del grupo delincuencial 'Los Necios', señalado de participar en el tráfico local de estupefacientes en el municipio de Barbosa, de acuerdo con las investigaciones, el capturado tendría un papel clave dentro de esta estructura criminal dedicada al expendio de drogas.

El oficial también confirmó la captura en flagrancia de dos hombres en el municipio de Matanza, acusados de cometer un hurto contra una pareja en zona rural.

Publicidad

Los delincuentes habrían robado joyas, dinero en efectivo y celulares, elementos avaluados en más de cinco millones de pesos. Gracias a un plan candado ejecutado por la Policía Nacional, las autoridades lograron recuperar parte de los objetos hurtados, así como documentos personales de las víctimas.

Los capturados presentaban antecedentes judiciales por diferentes delitos.

Entretanto, el brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, reveló importantes avances en las investigaciones contra estructuras multicrimen que delinquen en Bucaramanga y el área metropolitana.

Publicidad

Entre los resultados más relevantes se encuentran 10 imputaciones contra integrantes de organizaciones criminales que actualmente permanecen recluidos en centros penitenciarios. Entre ellos figuran alias 'Brian', señalado integrante del Tren de Aragua; alias 'El Italiano', vinculado a Los del Sur; y alias 'Pechuga' y alias 'Arenita', relacionados con Los Búcaros de Barrancabermeja.

Las autoridades también reportaron el esclarecimiento de 23 homicidios asociados a la confrontación entre las estructuras Tren de Aragua y Los del Sur, hechos ocurridos principalmente en Bucaramanga y Floridablanca.

Finalmente, la Policía confirmó la captura de alias 'Caleño' y alias 'Carlos', presuntos coordinadores zonales del Tren de Aragua, señalados de dinamizar el tráfico de tusi y otras sustancias estupefacientes en establecimientos nocturnos y fiestas clandestinas del área metropolitana.