Estudiantes de UIS en Barbosa se movilizan por suspensión de obras viales hacia el campus

Una jornada de protesta adelantan este miércoles estudiantes de la Universidad Industrial de Santander (UIS), sede Barbosa, en rechazo a la suspensión del proyecto de pavimentación del corredor vial que conecta el barrio Los Almendros con el campus universitario.

De acuerdo con los manifestantes, la decisión de salir a las vías obedece al incumplimiento de compromisos por parte de las autoridades frente a la ejecución de esta obra, considerada clave para garantizar condiciones adecuadas de movilidad. Los estudiantes aseguran que actualmente deben transitar por un trayecto en mal estado, lo que representa riesgos para su integridad y la de los habitantes del sector.

El plantón se instaló desde las 7:00 de la mañana en el sector conocido como “la T”, sobre la vía principal, y se prevé que se extienda hasta las 7:00 de la noche, con posibilidad de prolongarse hasta las 10:00 p.m. Durante la jornada, se han realizado bloqueos intermitentes que afectan el tránsito vehicular.

Las autoridades de tránsito confirmaron la situación. El mayor Carlos Ernesto Vergara Vélez, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Santander, indicó que se trata de una manifestación pacífica y explicó la dinámica de la movilidad en el punto:



“En estos momentos registramos una manifestación pacífica por parte, posiblemente, de estudiantes de la UIS, quienes están reclamando, al parecer, por el mal estado de la malla vial en el ingreso. Tenemos un bloqueo de forma intermitente: realizan la actividad durante aproximadamente una hora y habilitan el paso de vehículos por lapsos de 10 a 15 minutos. Estamos a la espera de que el gobierno municipal adelante un diálogo con los estudiantes para concertar esta situación y lograr una movilidad segura en este tramo”.

Los estudiantes reiteraron su llamado a la Gobernación de Santander y a la Alcaldía de Barbosa para que atiendan la problemática y reactiven el proyecto vial, que consideran fundamental para el acceso a la institución educativa y el bienestar de la comunidad.