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Liberaron a menor de 16 años que llevaba 26 días secuestrado por el ELN en Catatumbo

El joven fue retenido en una carretera que conduce a la localidad de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, el pasado 7 de abril.

ELN secuestra a menor de edad
ELN secuestra a menor de edad
Foto: referencia, AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 11 de may, 2026

Un menor de 16 años que había sido secuestrado por la guerrilla del ELN el mes pasado en la región del Catatumbo fue dejado en libertad, informaron este lunes organizaciones sociales de la zona.

"Yormay Sebastián Contreras Castillo recuperó su libertad el pasado 2 de mayo, luego de permanecer durante 26 días retenido por el Ejército de Liberación Nacional (ELN)", señaló la Asociación Madres del Catatumbo por la Paz en un comunicado.

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El joven fue retenido en una carretera que conduce a la localidad de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, el pasado 7 de abril.

"Durante estos días de incertidumbre, dolor y angustia para su familia y seres queridos, múltiples voces y esfuerzos humanitarios se unieron en un llamado por la protección de la vida, la dignidad humana y el respeto por los derechos humanos. Hoy recibimos esta noticia como un acto profundamente humanitario que permite aliviar el sufrimiento de quienes esperaron incansablemente su regreso", agregó la Asociación.

El ELN tiene una amplia presencia en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, donde además libra una guerra por el control territorial y de los cultivos de coca con el Frente 33 de las disidencias de las Farc.

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