Bombardeo contra el ELN en Catatumbo habría dejado por lo menos siete criminales muertos

Una operación militar contra el ELN se registró en las primeras horas de este lunes en zona rural de Tibú, Norte de Santander. De acuerdo con información preliminar, la ofensiva incluyó bombardeos dirigidos contra un campamento de ese grupo criminal, donde se encontraban varios de sus integrantes.

Fuentes señalaron que, tras el ataque, al menos siete presuntos miembros del ELN habrían muerto en medio de la operación. Sin embargo, hasta ahora no ha sido posible recuperar los cuerpos debido a las complejas condiciones del terreno, la presencia de estructuras armadas en la zona y los riesgos de seguridad que persisten tras la ofensiva.

La operación se produjo en medio del recrudecimiento de las acciones armadas en Norte de Santander, departamento donde el ELN mantiene una fuerte presencia y disputa corredores estratégicos ligados al narcotráfico y al control territorial.

Hasta el momento, las Fuerzas Militares no han entregado un balance oficial definitivo sobre la identidad de los abatidos ni sobre el alcance total de la operación, mientras continúan las labores de verificación e ingreso al área bombardeada.

