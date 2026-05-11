Ejército destruyó laboratorio del ELN: producía dos toneladas de coca al mes en Norte de Santander

Un contundente golpe contra las finanzas del ELN propinó el Ejército en zona rural de Durania, donde tropas del Batallón de Infantería N.°13 General Custodio García Rovira, adscrito a la Trigésima Brigada, ubicaron y destruyeron un laboratorio clandestino utilizado para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en la vereda Morretón.

Durante la operación militar, las autoridades incautaron 554 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 150 kilogramos de base de cocaína, además de cientos de galones de sustancias en suspensión y químicos empleados para la fabricación del alcaloide. Según información de inteligencia militar, el complejo ilegal tenía la capacidad de producir cerca de dos toneladas mensuales de cocaína.

El laboratorio, de acuerdo con las investigaciones, pertenecería al Frente Efraín Pabón Pabón del ELN y representaba una de las principales fuentes de financiación de esa estructura armada en la región del Catatumbo. Las ganancias obtenidas del narcotráfico eran utilizadas para fortalecer actividades criminales y ampliar el control ilegal en varios municipios de Norte de Santander.

Con este operativo, el Ejército aseguró que continuará adelantando operaciones ofensivas contra las economías ilícitas de los grupos armados organizados, especialmente en corredores estratégicos utilizados para el narcotráfico en el nororiente del país.

