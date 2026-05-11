El drama de los periodistas comunitarios en Antioquia tras el asesinato de Mateo Pérez

La labor periodística en las regiones de Colombia, lejos de los grandes centros urbanos, se ha convertido en una profesión de alto riesgo donde la búsqueda de la verdad suele pagarse con la vida. Así lo denunció Juan Guillermo Cano, miembro de la Asociación de Medios de Comunicación (Asoredes), tras el reciente asesinato del joven periodista Mateo Pérez Rueda en el norte de Antioquia.



Un periodismo joven silenciado

Mateo Pérez Rueda era un recién egresado que lideraba el medio digital El Confidente, enfocado en narrar lo que ocurría en municipios como Yarumal, Valdivia y Briceño. Según Cano, el deseo de Mateo de hacer un periodismo distinto y de investigación lo puso en la mira de actores criminales.

"Desafortunadamente al investigar, al hacerle seguimiento a la noticia, pues lo que encuentra es la muerte. Porque hay unos actores que no permiten que nosotros le contemos a la comunidad la verdad de lo que viene aconteciendo", afirmó Cano con preocupación.

El asesinato de un periodista no es solo la pérdida de una vida, sino el fin de una historia que queda sin contar. Cano advierte que la presencia de "elefantes blancos" y la corrupción en los sectores público y privado convierten al periodista en un "estorbo" para quienes ostentan el poder local a través de la fuerza.

Periodismo Foto: referencia, Lexica

La "Colombia olvidada" y la ausencia de garantías

La situación no se limita a un solo municipio. En los 125 municipios de Antioquia, los periodistas comunitarios —quienes son los únicos que llegan a las veredas y centros poblados— están siendo víctimas de desplazamiento forzado.



Cano cuestiona duramente la efectividad del Estado, calificando a estas regiones no como la "Colombia profunda", sino como la "Colombia totalmente olvidada" donde no hay garantías para la función social del periodismo.

"Cuando se nos genera una amenaza, lo primero que hacemos es desplazarnos... porque el enemigo, porque en eso le convierte uno, ellos nos ven como unos enemigos, ellos no perdonan, las amenazas no caducan", explicó el líder de Asoredes. Esta falta de protección ha provocado la desaparición de canales de televisión y medios escritos en diversas subregiones.

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