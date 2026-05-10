El último adiós a Mateo Pérez: el periodista es despedido en Yarumal, Antioquia

Luego del sufrimiento por la desaparición de Mateo Pérez Rueda y tras confirmarse la trágica noticia de su asesinato en el Norte antioqueño, el cuerpo del joven periodista ya se encuentra en su natal Yarumal en donde su familia le está dando un último adiós en el pueblo que lo vio crecer.

El joven, que estaba a menos de un mes de cumplir 25 años, quedó en manos de sus familia en la noche de este sábado y, de manera inmediata, el cuerpo fue trasladado al Norte antioqueño, en donde cientos de personas despiden al periodista que encontró la muerte tratando de entender el conflicto armado en esta zona del departamento.

Su familia confirmó que el deseo siempre fue que Mateo descansará en Yarumal, por lo que inmediatamente que llegaron al municipio, sobre la medianoche, el cuerpo del joven periodista fue puesto en velación en donde se mantendrá hasta el mediodía de este domingo.

Lo que se ha podido confirmar es que, en el transcurso de la mañana, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, viajará hasta el Norte antioqueño para acompañar a la familia Pérez Rueda y de ahí a las 2:30 de la tarde será el último adiós en la Parroquia Nuestra Señora de la Merced en donde se espera la asistencia masiva de personas.



Hay que mencionar que, en la noche del sábado, y mientras se hacía el traslado del cuerpo de Mateo Pérez Rueda, en el parque principal de Yarumal se hizo una velatón para pedir justicia por el periodista asesinado en zona rural de Briceño por disidentes vinculados con alias 'Chala' por el que se ofrece una recompensa de hasta 500 millones de pesos.