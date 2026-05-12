“Es un desastre absoluto”: alcalde de Medellín reitera que harán auditoría forense a Savia Salud

Avanzan los 10 días hábiles que dio el Tribunal Administrativo de Antioquia para el empalme entre la Superintendencia de Salud y los socios de la EPS mixta Savia Salud, tras ordenarse la suspensión provisional de su intervención, y aún hay más dudas que certezas en cuanto a la situación financiera de la entidad.

Como ya lo había anticipado desde que se conoció la noticia, el alcalde Federico Gutiérrez fue enfático en las últimas horas en que una vez la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y Comfama retomen el control de Savia Salud, harán una auditoría forense, incluso recurriendo a la justicia para obtener toda la información de lo que rodeó la intervención.

Según el mandatario paisa, es evidente que hubo intervenciones a EPS en el país que no cumplieron su fin y terminaron “quebrando estas entidades”, por lo que esperan conocer el estado real de Savia.

"Lo primero es recibir y enterarnos de cómo está ahí. Seguramente ni siquiera obtendremos toda la información. Tendremos que hacer derechos de petición, tendremos que acudir a la justicia. Y yo lo que sí he solicitado es que se haga una auditoría forense, de cómo intervinieron a esa vieja luz. Y luego de que la intervinieron, ¿qué pasó allá adentro? mPero es un hueco de 1.4 billones de pesos. Es un desastre absoluto lo que nos están devolviendo", expuso.



Criticando fuertemente de nuevo al efecto que tuvo en el sistema de salud durante el gobierno del presidente Gustavo Petro la serie de intervenciones, cambios y la fallida reforma, Gutiérrez también cuestionó que, al frente de la Superintendencia esté Daniel Quintero Calle, quien recientemente hizo varios nombramientos al interior de la entidad que han sido cuestionados.

"Ahora miren el insulto, nombrando a los que se robaron a Medellín en la superintendencia de salud. Eso allá, dentro de poquito, va a parecerse más a la picota que a cualquier otra cosa, porque está llena de bandidos. Toda esa gente que han venido nombrando en Superintendencia de Salud los últimos días son las personas que están imputadas y tienen escándalos por corrupción en Medellín", indicó.

Hay que mencionar que la decisión judicial deja sin efectos, de manera temporal, la resolución de la Superintendencia Nacional de Salud que ordenó la toma de posesión de bienes y la intervención forzosa de la entidad. Esta intervención estaba vigente desde junio de 2023 y había sido prorrogada hasta 2026.

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Savia Salud pasó de un patrimonio negativo de 570.000 millones de pesos en 2022 a más de 1,5 billones en negativo en 2025, es decir, un deterioro de 264 %, según indicó al momento de la decisión el gobernador Andrés Julián Rendón.

