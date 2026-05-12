En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Pensiones
Bombardeo al ELN
Hantavirus
Germán Vargas Lleras
Ricardo Roa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Jugadores del Medellín relatan calvario que viven con sus familias por difamaciones

Jugadores del Medellín relatan calvario que viven con sus familias por difamaciones

Referentes del DIM aclararon que nunca se han vendido por resultados, incluso la última final de liga. Además, desmintieron peleas o conflictos en el camerino.

Deportivo Independiente Medellín
Deportivo Independiente Medellín
Foto: AFP
Por: María Camila Castiblanco
|
Actualizado: 12 de may, 2026

Los futbolistas del Deportivo Independiente Medellín Francisco Chaverra, Baldomero Perlaza y Francisco Fydriszewski aclararon en Blog Deportivo que nunca han estado involucrados en temas de apuestas y tampoco se han presentado peleas dentro del equipo en los últimos meses, como se ha rumoreado en los últimos días. Por eso, calificaron estos señalamientos como graves difamaciones.

En los micrófonos de Blu Radio relataron el calvario que están viviendo no solo los futbolistas, sino sus propias familias y hasta sus hijos, quienes no pueden asistir al colegio por amenazas. De hecho, confirmaron que ya pidieron el acompañamiento de la autoridades ante el temor de ser víctimas de agresiones físicas por parte de algunos aficionados que sean extremistas.

Francisco Fydriszewski
Francisco Fydriszewski //
Foto: X @DIM_Oficial

En desarrollo...

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Deportivo Independiente Medellín

Liga BetPlay

Entrevista

Publicidad

Publicidad

Publicidad