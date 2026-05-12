Jugadores del Medellín relatan calvario que viven con sus familias por difamaciones

Los futbolistas del Deportivo Independiente Medellín Francisco Chaverra, Baldomero Perlaza y Francisco Fydriszewski aclararon en Blog Deportivo que nunca han estado involucrados en temas de apuestas y tampoco se han presentado peleas dentro del equipo en los últimos meses, como se ha rumoreado en los últimos días. Por eso, calificaron estos señalamientos como graves difamaciones.

En los micrófonos de Blu Radio relataron el calvario que están viviendo no solo los futbolistas, sino sus propias familias y hasta sus hijos, quienes no pueden asistir al colegio por amenazas. De hecho, confirmaron que ya pidieron el acompañamiento de la autoridades ante el temor de ser víctimas de agresiones físicas por parte de algunos aficionados que sean extremistas.

Francisco Fydriszewski // Foto: X @DIM_Oficial

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