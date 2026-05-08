Independiente Medellín se pronunció por desmanes en partido ante Flamengo: "Afectan la institución"

Deportivo Independiente Medellín emitió un comunicado oficial tras los desmanes registrados durante el partido frente a Flamengo por la Copa CONMEBOL Libertadores, disputado en el Estadio Atanasio Girardot. El club rechazó los actos vandálicos y confirmó que iniciará investigaciones junto a las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido.

En el pronunciamiento, el club rojo de Antioquia aseguró comprender “la frustración de la hinchada” y manifestó que respeta las opiniones de los aficionados, siempre que se expresen “con respeto y dentro del marco de la sana convivencia”. Además, agradeció a quienes atendieron de manera tranquila la evacuación del estadio pese a las inconformidades presentadas durante la jornada deportiva.

La institución también ofreció disculpas a la afición en general y destacó el comportamiento de la hinchada de Flamengo, así como el de sus jugadores y directivos. El DIM, además, lamentó que “una fiesta deportiva internacional se haya visto afectada por comportamientos que van en contra del espíritu del fútbol”, luego de los incidentes ocurridos en el escenario deportivo de Medellín.

El club antioqueño rechazó “de manera categórica los actos vandálicos y los daños a las instalaciones del Estadio Atanasio Girardot”, enfatizando que esas acciones no representan a la hinchada del equipo. Asimismo, informó que trabajará de la mano con las autoridades para identificar a los responsables de los daños y alteraciones registradas durante el compromiso internacional.



En el comunicado, el Deportivo Independiente Medellín hizo un llamado a la responsabilidad y recordó que este tipo de hechos “no afectan a individuos aislados, sino a la institución, a la ciudad y al espectáculo del fútbol en general”. La institución añadió que en los próximos días dará a conocer las decisiones que adoptará frente a la situación actual del club tras los desmanes ocurridos en el encuentro ante Flamengo.