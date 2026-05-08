”Pagan plata o pagan cárcel”: Alcaldía de Medellín sobre desmanes en estadio Atanasio Girardot

Algunos hinchas de Independiente Medellín protagonizaron uno de los episodios más lamentables del fútbol colombiano a nivel internacional de los últimos años cuando de manera intencional lanzaron artefactos pirotécnicos y ocasionaron desmanes al interior del estadio Atanasio Girardot, en un partido válido por la Copa Libertadores.

El partido contra Flamengo de Brasil no duró ni dos minutos, cuando se suspendió para cerca de una hora después declararse por cancelado debido al complejo panorama al interior del estadio en donde se vandalizaron 13 lavamanos, 9 orinales, 3 cámaras, 113 sillas y una puerta, entre otros elementos que fueron dañados por hinchas que recurrieron a la violencia en medio de las inconformidades con la dirigencia del 'poderoso'.

Tras los desmanes la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá capturó a 9 personas, un menor de edad fue aprehendido y otras tres personas fueron trasladadas al Centro de Traslado por Protección. Todos estos aficionados podrían sufrir graves consecuencias como aseguró el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa.

"Que sea capturado y presentado ante la justicia, que sea totalmente individualizado, y les tiene que doler o con la libertad o con el bolsillo. Pero pagan porque pagan, o pagan plata, o pagan con cárcel", aseguró el mandatario.



La cancelación del partido le ocasionará la pérdida de los puntos a Independiente Medellín y posibles sanciones ante la Conmebol, todo esto a la espera que la Alcaldía de Medellín tome decisiones y posiblemente sancione a la hincha del 'rojo' que protagonizó en hecho vergonzoso que era más que una crónica anunciada debido a los recientes antecedentes.

Hay que recordar que, hace apenas unos días, ya se habían reportado algunas protestas contra el mayor accionista del equipo paisa, Raúl Giraldo, quien celebró la eliminación del equipo en el rentado nacional y hasta le mostró billetes a los hinchas en el mismo estadio Atanasio Girardot.

Por ahora, y a la espera de que se adelanten los proceso contra las personas capturadas, no se descarta que más personas sean identificadas por medio de cámaras de seguridad para ser procesadas y que las autoridades correspondientes procedan con la sanciones respectivas para los causantes de los desmanes y destrozos al interior del escenario deportivo.

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Finalmente, la Alcaldía de Medellín confirmó que el Inder, entidad encargada del manejo del estadio, se encuentra cuantificando los daños materiales, a la vez que se conoció que ya interpuso las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación por los daños en el Atanasio Girardot.