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Desmanes en el Atanasio Girardot por protestas de hinchas de Independiente Medellín

Peligra el inicio del partido entre el DIM y Flamengo ante la complicada situación de orden público en la capital de Antioquia, de parte de hinchas locales.

Desmanes en el Atanasio Girardot por protestas de hinchas
Desmanes en el Atanasio Girardot por protestas de hinchas //
Foto: suministrada
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 7 de may, 2026

Problemas de orden público impiden el inicio del encuentro entre Deportivo Independiente Medellín (DIM) y Flamengo por la cuarta fecha de la Copa Libertadores. En el Atanasio Girardot llegó el ESMAD a frenar la situación que se generó por una protesta por parte de los hinchas del 'Poderoso'.

En desarrollo.

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