Desmanes en el Atanasio Girardot por protestas de hinchas de Independiente Medellín

Actualizado: 7 de may, 2026
Problemas de orden público impiden el inicio del encuentro entre Deportivo Independiente Medellín (DIM) y Flamengo por la cuarta fecha de la Copa Libertadores. En el Atanasio Girardot llegó el ESMAD a frenar la situación que se generó por una protesta por parte de los hinchas del 'Poderoso'.
En desarrollo.
PARTIDO DETENIDO EN MEDELLÍN Y LOS JUGADORES SE VAN A LOS CAMERINOS— ESPN Colombia (@ESPNColombia) May 8, 2026
Pólvora, protestas y muy poca visibilidad en el DIM vs. Flamengo
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