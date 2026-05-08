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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Nueve capturados y un menor de edad aprehendido dejaron desmanes en el Atanasio Girardot de Medellín

Nueve capturados y un menor de edad aprehendido dejaron desmanes en el Atanasio Girardot de Medellín

Se confirma daños en los baños, cámaras, sillas, entre otras que se evaluan por las autoridades de la capital antioqueña

Desmanes Atanasio Girardot.
Desmanes en el Atanasio Girardot.
Foto: captura de pantalla video suministrado.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de may, 2026

Nueve personas capturadas y un menor de edad aprehendido es el balance preliminar de los desmanes en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, en el partido por Copa Libertadores entre el DIM y Flamengo.

Tres de los capturados fueron trasladados al Centro De Traslado Por Protección y se impusieron 3 comparendos por parte de funcionarios de la Policía Metropolitana.

Esto se da luego de los hechos vergonzosos que quedaron en evidencia para toda Sudamérica por la protesta que se hizo en la tribuna norte por parte de la hinchada del Deportivo Independiente Medellín contra jugadores y, en especial, su expresidente Raul Giraldo, apenas cuando se llevaban dos minutos del juego por Copa Libertadores.

Se conoció que la protesta fue fuerte, donde luego de los canticos, se pasó al lanzamiento de pólvora, que no se sabe cómo ingreso al Atanasio Girardot, el lanzamiento de vallas, el intento de ingresar al campo de juego y hasta con lazer apuntaban a jugadores y el arbitro central del juego ante Flamengo, Jesús Valenzuela.

Por falta de garantías, la Conmebol canceló el partido y, posteriormente, hubo daños en los baños de la tribuna norte que quedaron totalmente destrozados, con manchas de sangre y todo a su paso era arrasado por los aficionados enojados.

Daños:

• 13 brazos de lavamanos.

• 9 orinales.

• 1 sanitario.

• 9 separadores de aluminio.

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• 3 cámaras.

• 2 Access Point.

• 1 punto ecológico.

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• 113 sillas.

• 6 gabinetes de la red contra incendios vandalizados.

• 1 puerta de la tribuna Norte averiada.

A las afueras de la Unidad Deportiva también se vivieron momentos de temor por la confrontación con la fuerza pública.

La determinación podría traer consecuencias deportivas para el Medellín, como la pérdida de los puntos en disputa y sanciones a la hinchada durante próximos encuentros en torneos internacionales.

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