El secreto físico de Francisco Fydriszewski: "Mi mujer me controla lo que debo comer"

El ‘Polaco’ Francisco Fydriszewski no deja de sorprender en el fútbol profesional colombiano con la camiseta de Independiente Medellín. En sus últimas actuaciones, el argentino ha demostrado todas sus capacidades y, en especial, el excelente estado físico que tiene para resolver partido en momentos complejos, como sucedió en el duelo vs. Juventud de las Piedras de Uruguay en Copa Libertadores.

Pero esto no ha sido casualidad, según el delantero en diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio, siempre ha sido cuidadoso con el tema de físico y, en especial, de su recuperación. Detalle en el que ha estado su esposa muy pendiente como una ayuda importante en el día a día.

“Mi mujer siempre me tiene el tema de la comida, la proporciones que tengo que comer. El tema descanso le doy mucha importancia. El tema de recuperación también. Por ejemplo, hoy llegué y ya ahora me voy a dormir una siesta y después me pongo todo tipo de cosas para recuperarme, para poder estar al 100 % el jueves. Por más que no haya jugado 90 minutos, trato de siempre ser consciente del tema de la recuperación. Hago trabajos apartes, trato de estar en todos los detalles. Por eso creo que me está dando el cuerpo de seguir corriendo bastante”, dijo el delantero.

Francisco Fydriszewski // Foto: X @DIM_Oficial

Aseguró que esto ha sido acompañado desde lo mental, por lo que intenta vivir el día a día en el terreno de juego. Como delantero, dice, que hay día que por más que se intente el balón no entra y batallar contra eso se vuelve algo imposible. Por otro lado, aseguró que trabaja para estar al 100 % para poder ayudar al equipo en todo lo que necesite.



“Los chicos nuevos se están adaptando y yo no creo que juguemos tan mal. O sea, también el otro rival juega. Yo creo que con Bucaramanga hicimos un partidazo, pero no se dio el resultado. Al final es el resultado lo que vale. Después lo que hagas o no, o dejé de hacer, ya queda en la nada. Y nada, o sea, a veces se puede jugar, a veces se tiene Jugar largo, la verdad que hay que ganar, es lo que pide siempre la gente”, puntualizó el ‘Polaco’.