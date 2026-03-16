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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / El secreto físico de Francisco Fydriszewski: "Mi mujer me controla lo que debo comer"

El secreto físico de Francisco Fydriszewski: "Mi mujer me controla lo que debo comer"

El argentino ha sido clave en varias victorias del equipo y su estado físico durante los 90 minutos ha sorprendido a los hinchas para lograr grandes resultados. ¿

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