Medellín vs. Flamengo, cancelado luego de desmanes en el Atanasio Girardot

La Confederación Sudamericana de Fútbol confirmó la cancelación del partido entre el Medellín y Flamengo por la cuarta fecha de la Copa Libertadores. A través de su cuenta oficial en X, la Conmebol informó a la opinión pública que el partido del Grupo A fue cancelado.

Vale recordar que los hinchas del poderoso protagonizaron protestas en las tribunas por el mal momento del equipo, eliminado el domingo pasado de la Liga BetPlay de los playoffs. Durante los momentos de tensión, lanzaron juegos pirotécnicos desde la tribuna norte, lo que originó una humareda que causó poca visibilidad en la cancha; arrojaron objetos, e intentaron ingresar al terreno de juego.

Esta protesta de los aficionados también tuvo un objetivo: expresar la molestia contra el máximo accionista José Raúl Giraldo Gómez, pues al finalizar el partido contra Águilas Doradas, el dirigente respondió con gestos groseros ante la afición tras reclamarle por el nivel del equipo. Esto, pese a que el directivo presentó una carta en la que ofreció disculpas por su comportamiento.

Por esa razón, el árbitro del partido, el venezolano Jesús Valenzuela, decidió detener el encuentro y los equipos retornaron a los vestuarios. Ante la gravedad de la situación, finalmente el compromiso fue cancelado.



¿Se viene sanción?

Aunque, por el momento, no se ha oficializado una sanción por parte de la Conmebol por lo sucedido, lo más problables es que sí suceda, pero no solo en el ámbito económico. Estos desmanes también pueden traer consecuencias a nivel deportivo, especialmente en la tabla de posiciones y en las aspiraciones del Medellín. La comisión disciplinaria le podría dar los tres puntos al Flamengo y así el DIM podría alejarse de la posibilidad de clasificar a octavos de final.