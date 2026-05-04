Presidente de Independiente Medellín provocó a hinchas y causó protestas en el estadio

A la decepción de perder contra Águilas Doradas y quedar por fuera de los cuadrangulares del fútbol profesional colombiano, se sumó un acto que ha generado malestar entre los fanáticos de Independiente Medellín.

Y es que apenas minutos después del pitazo final en el estadio Atanasio Girardot, Raúl Giraldo, presidente de Independiente Medellín, entró al campo, fue hasta el banco de suplentes y ante el reclamo de hinchas sacó plata y les mostraba dinero.

Pero ahí no paro todo, luego de hablar con los jugadores Daniel Cataño y Didier Moreno, y cuando regresaba al camerino, se escucharon más reclamos de la hinchada 'roja', que causó el enfrentamiento del señor Giraldo que alzaba las manos.

A pesar el intento por calmar al presidente de Independiente Medellín, no escuchó a los jugadores y de logística que lo acompañaban, por lo que fue abucheado.



Esas acciones reprochables del señor Giraldo llevó a que en el hall de preferencia del estadio, los hinchas molestos le hicieron reclamos a él y a los jugadores por el pobre resultado.

Tiraron las vallas e increparon a los de logística del estadio de la capital de Antioquia por lo que tuvieron que ingresar los del antiguo Esmad.

"Lo que hizo Raúl Giraldo, hasta los mismos policías dijeron, esto lo prendió Raúl Giraldo. Como vos que eso es un borracho que no inspira respeto de nada, nos vas a celebrar eso a nosotros, o nos vas a celebrar a nosotros, que somos los dolientes... Como se le ocurre salir en plena cancha, hacer eso, que respete, que respete que estos colores duelen", expresaron los hinchas.

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Aunque no hubo personas heridas y la situación no pasó a mayores, quedó el malestar por el bochornoso espectáculo del máximo directivo del rojo de Antioquia.