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Presidente de Independiente Medellín provocó a hinchas y causó protestas en el estadio

Aunque no hubo personas heridas y la situación no pasó a mayores, quedó el malestar por el bochornoso espectáculo del máximo directivo del 'rojo' de Antioquia.

Presidente de Independiente Medellín.jpg
Tomado de redes sociales
Por: Héctor David Santamaría
|
Actualizado: 4 de may, 2026

A la decepción de perder contra Águilas Doradas y quedar por fuera de los cuadrangulares del fútbol profesional colombiano, se sumó un acto que ha generado malestar entre los fanáticos de Independiente Medellín.

Y es que apenas minutos después del pitazo final en el estadio Atanasio Girardot, Raúl Giraldo, presidente de Independiente Medellín, entró al campo, fue hasta el banco de suplentes y ante el reclamo de hinchas sacó plata y les mostraba dinero.

Pero ahí no paro todo, luego de hablar con los jugadores Daniel Cataño y Didier Moreno, y cuando regresaba al camerino, se escucharon más reclamos de la hinchada 'roja', que causó el enfrentamiento del señor Giraldo que alzaba las manos.

A pesar el intento por calmar al presidente de Independiente Medellín, no escuchó a los jugadores y de logística que lo acompañaban, por lo que fue abucheado.

Esas acciones reprochables del señor Giraldo llevó a que en el hall de preferencia del estadio, los hinchas molestos le hicieron reclamos a él y a los jugadores por el pobre resultado.

Tiraron las vallas e increparon a los de logística del estadio de la capital de Antioquia por lo que tuvieron que ingresar los del antiguo Esmad.

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"Lo que hizo Raúl Giraldo, hasta los mismos policías dijeron, esto lo prendió Raúl Giraldo. Como vos que eso es un borracho que no inspira respeto de nada, nos vas a celebrar eso a nosotros, o nos vas a celebrar a nosotros, que somos los dolientes... Como se le ocurre salir en plena cancha, hacer eso, que respete, que respete que estos colores duelen", expresaron los hinchas.

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Aunque no hubo personas heridas y la situación no pasó a mayores, quedó el malestar por el bochornoso espectáculo del máximo directivo del rojo de Antioquia.

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