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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Resultados del sorteo de la Liga BetPlay I 2026: así quedaron definidos los playoffs

Resultados del sorteo de la Liga BetPlay I 2026: así quedaron definidos los playoffs

La Dimayor sorteó los playoffs y confirmó eliminación directa desde cuartosy anunció un cambio de formato.

clasificados.jpg
Clasificados a los Cuartos de Final de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2026.
Foto: Dimayor.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de may, 2026

Tras definirse los ocho equipos clasificados de la última fecha del todos contra todos este domingo 3 de mayo a las 8:00 p. m. la Dimayor llevó a cabo el sorteo de llaves de playoffs.

En esta oportunidad hubo un cambio importante en el formato, pues la entidad dejó atrás el sistema de cuadrangulares y adoptó una fase de eliminación directa desde los cuartos de final.

Lea también:

  1. ultima fecha.jpg
    última fecha del todos contra todos | Liga Betplay.
    Fotos: tomadas de X.
    Fútbol Colombiano

    Así quedaron los resultados de la última fecha del todos contra todos Liga Betplay

Inicialmente la Dimayor estableció los cuatro equipos que se enfrentarán de ida y vuelta, para luego avanzar a los dos que disputarán la primera estrella de este semestre.

Así se jugarán los Cuartos de Final de la Liga BetPlay l-2026

En ese sentido, el sorteo ya definió los enfrentamientos que marcarán el camino hacia el título. Así quedaron las llaves de los playoffs:

  • Llave A: Atlético Nacional se medirá ante Inter de Bogotá.
  • Llave B: Deportivo Pasto contra Deportes Tolima.
  • Llave C: Independiente Santa Fe y América de Cali.
  • Llave D: Junior de Barranquilla frente a Once Caldas.
DIMAYOR.jpg
Así se jugarán los Cuartos de Final de la Liga BetPlay DIMAYOR l-2026.
Foto: Dimayor.

Calendario de la competencia

Los cuartos de final arrancarán el 9 y 10 de mayo con los partidos de ida, y se cerrarán el 13 y 14 del mismo mes.

Luego vendrán las semifinales, programadas entre el 16 y 24 de mayo. Finalmente, el campeón se definirá en la gran final, que se jugará el 2 y el 6 de junio.

Con este formato, los equipos mejor ubicados en la fase regular tendrán la ventaja de cerrar como locales, un factor que puede resultar determinante en los partidos.

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