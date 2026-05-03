Resultados del sorteo de la Liga BetPlay I 2026: así quedaron definidos los playoffs

Tras definirse los ocho equipos clasificados de la última fecha del todos contra todos este domingo 3 de mayo a las 8:00 p. m. la Dimayor llevó a cabo el sorteo de llaves de playoffs.

En esta oportunidad hubo un cambio importante en el formato, pues la entidad dejó atrás el sistema de cuadrangulares y adoptó una fase de eliminación directa desde los cuartos de final.

Inicialmente la Dimayor estableció los cuatro equipos que se enfrentarán de ida y vuelta, para luego avanzar a los dos que disputarán la primera estrella de este semestre.



Así se jugarán los Cuartos de Final de la Liga BetPlay l-2026

En ese sentido, el sorteo ya definió los enfrentamientos que marcarán el camino hacia el título. Así quedaron las llaves de los playoffs:



Llave A: Atlético Nacional se medirá ante Inter de Bogotá.

Atlético Nacional se medirá ante Inter de Bogotá. Llave B: Deportivo Pasto contra Deportes Tolima.

Deportivo Pasto contra Deportes Tolima. Llave C: Independiente Santa Fe y América de Cali.

Independiente Santa Fe y América de Cali. Llave D: Junior de Barranquilla frente a Once Caldas.

Así se jugarán los Cuartos de Final de la Liga BetPlay DIMAYOR l-2026. Foto: Dimayor.

Calendario de la competencia

Los cuartos de final arrancarán el 9 y 10 de mayo con los partidos de ida, y se cerrarán el 13 y 14 del mismo mes.



Luego vendrán las semifinales, programadas entre el 16 y 24 de mayo. Finalmente, el campeón se definirá en la gran final, que se jugará el 2 y el 6 de junio.

Con este formato, los equipos mejor ubicados en la fase regular tendrán la ventaja de cerrar como locales, un factor que puede resultar determinante en los partidos.