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Así quedaron los resultados de la última fecha del todos contra todos Liga Betplay

Este domingo se disputó la última fecha del todos contra todos de la Liga Betplay I 2026 y solo dos equipos lograron entrar al grupo de los ocho.

ultima fecha.jpg
última fecha del todos contra todos | Liga Betplay.
Fotos: tomadas de X.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de may, 2026

Este domingo 3 de mayo se disputó en simultáneo la última fecha del todos contra todos de la Liga Betplay, en la cual 10 equipos se enfrentaron para buscar la clasificación a los cuadrangulares.

No obstante, solo unos pocos hicieron la tarea y consiguieron un cupo entre los ocho clasificados.

Resultados de la última fecha de la Liga Betplay I 2026

Por su parte, Millonarios no logró la clasificación a la siguiente fase al empatar 2-2 con Alianza en el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar.

Yeiner Londoño y Pedro Franco anotaron para el equipo local, mientras que el argentino Rodrigo Contreras otorgó un doblete para el conjunto dirigido por su compatriota Fabián Bustos.

En el estadio Atanasio Girardot, el Deportivo Independiente Medellín (DIM) quedó eliminado al perder por 1-2 ante Águilas Doradas.

Jorge Rivaldo y Nicolás Lara marcaron para los visitantes, mientras que Diego Moreno descontó al final del segundo tiempo para el equipo local.

Deportivo Cali es el otro 'grande' del fútbol colombiano que resultó eliminado ya que empató 1-1 frente al Deportes Tolima en Ibagué, lo que significa una nueva frustración para el equipo dirigido por el venezolano Rafael Dudamel.

Fortaleza derrotó 2-1 a Bucaramanga tras anotar dos goles, uno al minuto 39 por parte de Juan Sebastián Herrera y el otro en el segundo tiempo al 78’, por Andrés Arroyo. Fue hasta el 90’+3 que los ‘Leopardos’ reaccionaron y anotaron su único gol.

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Por último, Independiente Santa Fe disputó esta última fecha frente a Inter Bogotá en el estadio El Campín; el marcador terminó 3-1.

Así las cosas, estos son los ocho que disputarán los playoff:

  1. Nacional
  2. Pasto
  3. Tolima
  4. Once Caldas
  5. Junior
  6. América
  7. Santa Fe
  8. Inter Bogotá
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