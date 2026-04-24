Federico Gutiérrez pide auditoría a Savia Salud tras suspensión de su intervención

Mientras Federico Gutiérrez anunció que una vez recuperen el control de Savia Salud, tras la suspensión de su intervención, harán una auditoría de la EPS, Andrés Julián Rendón aseguró que la justicia les dio la razón y que esperan que el Gobierno nacional les entregue la EPS en menos de 10 días.

La decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia de ordenar la suspensión provisional de la intervención de Savia Salud, ha causado múltiples reacciones desde el departamento de Antioquia en donde celebraron la decisión que se da en medio de diferentes discusiones por las EPS en Colombia.

El primero en referirse a la decisión fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien indicó en su cuenta de X que, “se tomaron Savia Salud de manera ilegal, arbitraria y con fines políticos", agregando que "para mejorar la de salud de los colombianos no había que acabarla". En su concepto, "Petro y todos los funcionarios que hicieron parte de esta toma ilegal deben responder ante la justicia”.

El mandatario también fue enfático en su mensaje al asegurar que una vez la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y la Comfama retomen el control de Savia Salud, que tiene que ser en menos de 10 días como se lee en la decisión, “haremos una auditoría. Van a pagar por todo lo que hicieron ante la justicia”.



Hay que mencionar que la decisión judicial deja sin efectos, de manera temporal, la resolución de la Superintendencia Nacional de Salud que ordenó la toma de posesión de bienes y la intervención forzosa de la entidad. Esta intervención estaba vigente desde junio de 2023 y había sido prorrogada hasta 2026.

Es por esto que otra voz celebrando la noticia fue la del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón: “Hoy la justicia nos da la razón. Es difícil saber con qué nos vamos a encontrar. Ignoramos el estado real de la entidad y su deterioro después de casi tres años de intervención”, dijo el mandatario seccional.

Rendón también habló sobre algunos números que dejó la intervención de la EPS y es que según el mandatario Savia Salud pasó de un patrimonio negativo de 570.000 millones de pesos en 2022 a más de 1,5 billones en negativo en 2025, es decir, un deterioro de 264 %.

Tras conocerse la suspensión de la intervención del Gobierno nacional a Savia Salud, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró la decisión e indicó que “se tomaron Savia Salud de manera ilegal, arbitraria y con fines políticos". Anunció "una auditoría". #VocesySonidos pic.twitter.com/OZgT9MVtJ9 — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) April 24, 2026

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Por ahora se espera que el Gobierno nacional entregue la EPS en un periodo de 10 días y una vez en manos de la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y Comfama se tomen decisiones drásticas en búsqueda de recuperar al prestador de salud.