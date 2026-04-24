Tribunal ordena suspender intervención de la EPS Savia Salud en Antioquia

El Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó la suspensión provisional de la intervención de Savia Salud EPS, en una decisión que impacta el sistema de salud en el departamento. La medida cautelar fue solicitada por la Gobernación de Antioquia y respaldada por Comfama y la Alcaldía de Medellín. El fallo se conoce en medio de la discusión sobre el control a las EPS en Colombia.

La decisión judicial deja sin efectos, de manera temporal, la resolución de la Superintendencia Nacional de Salud que ordenó la toma de posesión de bienes y la intervención forzosa de la entidad. Esta intervención estaba vigente desde junio de 2023 y había sido prorrogada hasta 2026. Con la medida, se abre un nuevo escenario jurídico para la operación de Savia Salud EPS.

El Tribunal concluyó que existe un hecho nuevo relevante que justifica la suspensión, relacionado con la sentencia SU-277 de 2025 de la Corte Constitucional. Este pronunciamiento fijó reglas sobre el debido proceso en las intervenciones a las EPS. Según el auto, este cambio en el marco jurídico permite revisar la legalidad de la medida adoptada por la Supersalud.

En su análisis, la Sala Octava de Decisión determinó que se cumplen los requisitos del artículo 233 del CPACA para decretar la medida cautelar. Esta norma permite solicitar nuevamente la suspensión de actos administrativos cuando aparecen hechos sobrevinientes. El fallo destaca la importancia de garantizar el debido proceso en decisiones que afectan la prestación de servicios de salud.



Además de suspender la intervención, el Tribunal ordenó a la Superintendencia reunirse con los accionistas de Savia Salud EPS. El encuentro deberá realizarse en un plazo máximo de diez días hábiles tras la notificación del auto. El objetivo es adelantar el empalme y la entrega de bienes, haberes y negocios de la entidad.

La decisión también ordena que la EPS retome su administración con sus accionistas y directivos. Esto implica un cambio inmediato en la gestión de la entidad, que atiende a miles de usuarios en Antioquia. El proceso de transición será clave para garantizar la continuidad del servicio de salud.