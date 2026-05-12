Consejo de Estado negó que suspensión de decreto pone en riesgo las pensiones de los colombianos

El Consejo de Estado aclaró que la suspensión provisional del Decreto 415 de 2026 no afecta el pago ni la seguridad de las pensiones de los colombianos, luego de que desde el Gobierno se afirmara públicamente que una decisión judicial impedía cumplir con esas obligaciones.

De acuerdo con el alto tribunal la medida cautelar no suspendió los recursos pensionales ni bloqueó su disponibilidad. La decisión se limitó a frenar temporalmente un cambio en el destino de esos dineros, al considerar que el Gobierno habría excedido sus competencias constitucionales.

“El Consejo de Estado no se pronunció sobre el dinero de las pensiones, solo le dijo al Gobierno que había sobrepasado sus límites al decidir, sin permiso del Congreso, qué hacer con esos recursos”, señaló el alto tribunal.

Este pronunciamiento se da tras el comunicado conjunto de los ministerios de Trabajo y Hacienda en donde señalaron que la decisión provisional impedía avanzar en el manejo de los recursos pensionales.



Durante todo este martes las altas cortes cerraron filas para entrar en defensa del alto tribunal tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro en contra de la decisión del freno provisional al decreto que ordenaba el traslado de los ahorros pensiónales, 25 billones de pesos, desde los fondos privados hacia Colpensiones.

La corporación más temprano a través de un comunicado respondió a la arremetida del jefe del Estado y lo señaló de usar un “tono incendiario” deterioran la confianza institucional y debilitan el estado de Derecho.

“Cuando los poderes se controlan, incomoda, pero la lucha contra las inmunidades del poder no puede cesar. A poderes mayores, mayores controles, a poderes desbordados, controles efectivos e inmediatos”, aseguró el alto tribunal.