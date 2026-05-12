MinTrabajo dice que no está decidido suspender pago de pensiones tras decisión de Consejo de Estado

En medio de una creciente tensión entre el Gobierno nacional, los fondos privados de pensiones y las altas cortes, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aclaró la postura del Ejecutivo frente al pago de las mesadas pensionales de miles de colombianos.

Tras la reciente decisión del Consejo de Estado de suspender el traslado de recursos desde los fondos privados hacia Colpensiones, el jefe de la cartera laboral desestimó las versiones que dan por hecho un cese inmediato en los pagos, aunque advirtió sobre los riesgos financieros que esta medida conlleva.



El conflicto por los recursos "secuestrados"

El núcleo de la disputa radica en los ahorros de aproximadamente 25.000 pensionados y 12.000 cotizantes que decidieron trasladarse al régimen público bajo el amparo de la Ley 2381. Según el ministro Sanguino, los fondos privados se han negado a transferir estos recursos, los cuales ascienden a cerca de 5 billones de pesos.

Antonio Sanguino explicó cómo avanza la consulta popular. Foto: Ministerio de Trabajo

“El que no ha pagado son los fondos privados,tienen secuestrados los recursos de esos 25.000 ahorradores que decidieron trasladarse a Colpensiones”, aseguró el ministro Sanguino, en diálogo con Mañanas Blu, señalando que estas entidades prefieren mantener el dinero en sus portafolios de inversión en el extranjero en lugar de garantizar la sostenibilidad del sistema público.



Sostenibilidad pensional y la postura del Gobierno

Ante la preocupación de los ciudadanos sobre si recibirán su próximo pago, el ministro fue enfático en que el Gobierno no ha tomado una determinación de suspender las mesadas, a pesar de lo que sugiere un comunicado conjunto con el Ministerio de Hacienda.

Sanguino aseguró que se está haciendo un llamado de atención ante lo que considera una actitud de "avaricia y codicia" por parte de los fondos privados.



Colpensiones. Foto: Fasecolda.

Al ser consultado sobre la fecha exacta en la que se dejarían de pagar las pensiones, respondió: “No hemos decidido ni a partir de cuándo vamos a hacer todo el esfuerzo por mantener ese compromiso pensional y vamos a luchar hasta el último suspiro para que los fondos privados no se queden con la plata de la gente”.

El ministro defendió que la solidez de Colpensiones ha permitido cumplir religiosamente con los compromisos hasta la fecha, pero insistió en que los ahorros deben estar en el fondo que atiende el derecho pensional.



Choque con el Consejo de Estado y limbo jurídico

El Gobierno también lanzó duras críticas contra el magistrado Bedoya del Consejo de Estado, acusándolo de favorecer los intereses de los fondos privados y de invadir competencias de la Corte Constitucional. Sanguino argumentó que la interpretación del magistrado es equivocada, pues la Ley 100 establece claramente que nadie puede pertenecer a dos regímenes al mismo tiempo.

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“El señor magistrado Bedoya del Consejo de Estado es el que está amenazando a los trabajadores con su pensión porque se queda con sus ahorros”, sentenció el ministro, subrayando que la situación actual es un "limbo jurídico" provocado por las demoras en la decisión definitiva de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional.

Escuche aquí la entrevista: