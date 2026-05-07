MinHacienda oficializa recursos adicionales para garantizar el Regiotram del Norte

El Gobierno nacional y la Gobernación de Cundinamarca consolidaron el cierre financiero del Regiotram del Norte con la firma del Otrosí No. 5 al convenio de cofinanciación del proyecto Tren de Zipaquirá, garantizando así la continuidad del proceso y la ejecución de una de las apuestas de movilidad férrea más importantes del país.

El acuerdo fue suscrito por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas; el ministro de Hacienda, Germán Ávila y el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel.

Con esta decisión, la Nación garantizará recursos adicionales por $1,95 billones, autorizados por el CONFIS y respaldados mediante el CONPES 4190 de 2026. Con ello, el aporte total del Gobierno nacional ascenderá a $14.1 billones, mientras que la Gobernación de Cundinamarca aportará $3.2 billones para el desarrollo del proyecto.

“La firma de este otro sí permite consolidar financieramente el Regiotram del Norte y avanzar con seguridad en un proyecto estratégico para la movilidad regional y la reactivación férrea del país. Estamos garantizando los recursos para que este sistema sea una realidad para Bogotá y Cundinamarca”, aseguró la ministra.



En este sentido, el gobernador Jorge Emilio Rey destacó que este cierre financiero permitirá avanzar en una obra "esperada por miles de ciudadanos de la región" y reiteró que el proyecto es resultado del trabajo conjunto entre la Nación y el departamento para transformar la movilidad de la Sabana.

El Regiotram del Norte conectará a Bogotá con los municipios de Zipaquirá, Cajicá y Chía, consolidándose como uno de los proyectos ferroviarios más relevantes del país y una apuesta por una movilidad más limpia, moderna e integrada.

Regiotram del Norte: confirman fecha de operación Foto: @efrcundinamarca

Por su parte, el gobernador explicó que el Regiotram del Norte si generaría cerramientos en algunos sectores de Bogotá. Sin embargo, aclaró que esto no se hace por capricho sino por seguridad vial.

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“Y es precisamente porque quieren cortar el tránsito de un peatón desprevenido que no mida su riesgo y que pueda tener algún tipo de accidente. Hay sitios en donde claramente debe llevar cerramiento, no por capricho, sino por seguridad vial. El Código Nacional de Tránsito prohíbe absolutamente pasos peatonales sobre los corredores férreos. Entonces, no solamente es por seguridad vial, sino por norma nacional”, indicó.

Asimismo, confirmó que desde este jueves comenzarán mesas técnicas con la Alcaldía de Bogotá para revisar las observaciones que presente el Distrito frente al diseño y ejecución del proyecto.

“Cada observación técnica que presente Bogotá no se descartará ninguna y en caso de que tengan viabilidad técnica, capacidad argumentativa, un buen soporte para que se incorpore dentro del proyecto, claramente lo haremos como ya también lo ha dicho el Gobierno Nacional”, indicó.

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La ministra María Fernanda Rojas, aseguró que el Regiotram del Norte representa una innovación para el país y destacó que, pese a la situación fiscal, el Gobierno nacional decidió garantizar los recursos necesarios para no frenar el proceso licitatorio.