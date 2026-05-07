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Regiotram del Norte

Conozca las últimas noticias del Regiotram del Norte, el proyecto ferroviario que conectará a Bogotá con municipios de Cundinamarca y transformará la movilidad en la región.

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