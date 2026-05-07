MinTransporte anuncia nuevas medidas para drones y defiende celeridad en el Regiotram

En diálogo con Mañanas Blu, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, abordó temas críticos para la infraestructura y la seguridad del país, desde los incidentes con drones que paralizaron el aeropuerto El Dorado hasta los retos técnicos y financieros del Regiotram de Occidente.



El desafío de los drones y la seguridad en El Dorado

Tras el cierre de operaciones por ocho minutos en el aeropuerto El Dorado debido al avistamiento de un dron, la ministra explicó que este es un fenómeno global que requiere regulación urgente.

Según Rojas, se está trabajando en una ley en el Congreso y en una campaña nacional de seguridad aeronáutica basada en cuatro pilares estratégicos.

La ministra destacó que se han realizado ajustes al Reglamento Aeronáutico Colombiano (RAC 100) para responder de manera asertiva. “Inicialmente la norma decía que si se observaba en un radio de 6 km alrededor del aeropuerto el movimiento de un dron, tocaba tomar medidas para detener la operación... 6 km es una cosa enorme. Entonces, era prácticamente inviable”, señaló la funcionaria al explicar por qué ahora se utiliza un polígono de marcado específico.

Además, enfatizó la necesidad de endurecer el castigo para quienes infrinjan estas normas: “A mí lo que me parece realmente muy flojo son las sanciones para cuando alguien afecta la seguridad”.



En cuanto a la tecnología para combatir estas incursiones, la ministra aclaró que los sistemas antidrones son competencia del sector defensa, pero se está gestionando para que la policía aeronáutica pueda acceder a ellos.

Actualmente, existen 1.800 empresas en Colombia que usan drones, lo que hace imperativo un control más riguroso.

Sobre el Regiotram de Occidente, la ministra Rojas fue enfática en que el proyecto no puede detenerse a pesar de las inquietudes planteadas por la Alcaldía de Bogotá. Rojas mencionó que el Gobierno Nacional está dispuesto a aportar 2 billones de pesos que hacían falta para asegurar la obra. “Irnos sin dejarle a Bogotá esta solución que la necesita... es un desperdicio de oportunidad que no nos lo perdonaríamos”, afirmó.

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Escuche aquí la entrevista: