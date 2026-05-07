Galán le responde a Petro sobre el Regiotram del Norte: "Diferente al que se imagina"

El Ministerio de Hacienda oficializó este 7 de mayo el cierre financiero del Regiotram del Norte entre el Gobierno nacional y la Gobernación de Cundinamarca, de la mano con la Alcaldía de Bogotá. La noticia le da el aval a las partes para avanzar en el proyecto para darle pronto inicio a las obras.

Desde este jueves comenzarán mesas técnicas con la Alcaldía de Bogotá para revisar las observaciones que presente el Distrito frente al diseño y ejecución del proyecto. Sin embargo, a través de su cuenta de X, el presidente Petro criticó el proyecto con base a los cerramientos que se harán en la ciudad y que afectarían la movilidad.

"Ya salen a criticar la entrada de otro tranvía en Bogotá. Con críticas falsas. Un tranvía no necesita encerrarse es convivial con el tráfico mixto y el peatón y frena en semáforo. Puede rodar sobre prados y permite arborización. No contamina. Problema: rompe el monopolio del bus en el transporte masivo y no les gusta. Hay un problema de negocios particulares en la base. El tranvía genera una tarifa técnica al pasajero muy inferior al bus", dijo el presidente.

Ante esto, el alcalde Galán le respondió en un video al presidente asegurando que "el proyecto es diferente al que se imagina", dando explicación a los documentos técnico detrás del mismo y cómo funcionará la construcción de todo este tramo.



Durante su pronunciamiento, el alcalde de Bogotá señaló que el aval técnico del Ministerio de Transporte describe un sistema férreo segregado, con cerramientos físicos y pasos elevados, diferente al concepto de tranvía urbano mencionado por el presidente Petro.

Regiotram del Norte Suministrada.

"La página 19 del documento técnico de aval técnico del Ministerio de Transporte dice lo siguiente sobre los cerramientos: en la zona urbana de Bogotá, el corredor férreo se proyecta segregado de los demás actores viales. Con elementos físicos como cerramientos para impedir la invasión de la línea férrea. Muy distinto a lo que plantea el presidente. En segunda instancia, el presidente habla de que este proyecto es convivial, con tráfico mixto y peatones, dice él textualmente. Pues en el documento de soporte, de descripción de este proyecto, que hace parte del COMPES en cierta forma, en la página 106 dice lo siguiente: para el proyecto del tren de Zipaquirá se cerrarán 84 cruces a nivel, conservando 29 pasos vehiculares y 10 pasos peatonales a nivel. Es decir, dice, repito, que se cerrarán 84 cruces a nivel. El tercer punto que menciona el presidente es que este tren frena en semáforo, dice textualmente", explicó.

El alcalde insistió en que el proyecto descrito por el presidente se asemeja más a tranvías europeos de ciudades como París o Zaragoza, mientras que los estudios actuales plantean un modelo ferroviario diferente, similar al implementado en Guadalajara, México. Galán respondió que los documentos oficiales incluyen obras como puentes férreos, viaductos y tramos subterráneos precisamente para evitar interferencias con el tráfico urbano.

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“El proyecto contempla la construcción de seis puentes férreos, ocho viaductos férreos y un tramo subterráneo, y también se prevén cuatro elevaciones viales en Bogotá”, explicó el mandatario capitalino citando nuevamente el aval técnico del Ministerio de Transporte.

En medio del debate, Galán también respondió a recientes declaraciones del gobernador de Cundinamarca, quien había señalado que la Alcaldía no conocía el proyecto.

“Todo parece indicar que quien no conoce el proyecto es el presidente de la República, porque es una descripción muy distinta a la que él hace en su trino de lo que está en los documentos”, afirmó.

Bogotá tiene toda la disposición para avanzar con el Regiotram del Norte.



Desde mañana asistiremos a las mesas de concertación con el Gobierno Nacional y Cundinamarca para llegar a acuerdos que permitan avanzar en este proyecto, pero lo primero es ser claros en cuál es el tren… pic.twitter.com/9R8NUQyXhw — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) May 7, 2026