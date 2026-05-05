Piden al Consejo de Estado revocar suspensión de decreto de traslado de recursos pensionales

El Gobierno nacional, a través de los ministerios de Hacienda y Trabajo radicaron esta solicitud ante el Consejo de Estado tras la medida cautelar que pesa sobre el decreto de traslado de recursos pensionales.

Señaló el Consejo de Estado en su decisión de suspender provisionalmente el decreto que aunque la ley permitió que ciertos afiliados se trasladaran de los fondos privados al régimen público, también estableció que los recursos ahorrados debían permanecer en las administradoras hasta que el afiliado cumpliera los requisitos para pensionarse.

Sin embargo, el decreto del Gobierno dispuso que esos dineros se trasladaran de manera acelerada: el 50 % en un plazo máximo de 20 días y el otro 50 % en los 10 días siguientes.

Pensiones. Foto: Freepik.

¿Qué le pidió el gobierno al Consejo de Estado?

Argumentó el Gobierno a través de este recurso de suplica que el decreto no crea nuevas reglas, sino que desarrolla la ley para garantizar la sostenibilidad del sistema.



“La suspensión provisional habilita la materialización de un efecto jurídico y financiero nocivo, consistente en el descalce entre obligaciones y activos, con impacto directo sobre la sostenibilidad del sistema y el equilibrio actuarial del régimen público”, señaló el Gobierno.

El alto tribunal aún no toma una decisión de fondo sobre este decreto, pero sí adoptó una medida cautelar hasta tanto avance el estudio del mismo.