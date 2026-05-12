Silvestre Dangond celebra sus 46 años con concierto y canción con Morat

De Urimita, La Guajira, Silvestre Dangond ha sido uno de los artistas más importantes de la historia de Colombia y este 12 de mayo de 2026 cumplió 46 años, una edad especial llena de recuerdos y grandes experiencias, al igual que premios de suma importancia en su carrera.

Pero es que en esta ocasión lo busca celebrar de manera especial, pues el artista confirmó que se acerca una nueva canción al lado de Morat y esto acompañado del concierto del próximo 15 de mayo en el estadio El Campín de Bogotá.

La estrella latina del vallenato tendrá su cuarto estadio en Bogotá el 15 de mayo, que promete ser una noche mítica y llena de recuerdo, además que será el cierre de su dúo al lado de Juancho de la Espriella tras una exitosa gira.

El Campín se prepara para Silvestre Dangond // Fotos: Alcaldía de Bogotá / AFP

Silvestre Dangond, la estrella latina del vallenato, anunció oficialmente la realización de su cuarto concierto en el Estadio El Campín de Bogotá, que se llevará a cabo el próximo 15 de mayo de 2026, en lo que promete ser una noche única y que continuará marcando la historia de su carrera.



El concepto del concierto nace de una idea clara: cuatro horas de show no son suficientes para recorrer un repertorio tan amplio, lleno de canciones que se han convertido en parte de la banda sonora de varias generaciones.

Además, el 14 de mayo se estrenará "Lo poco que yo quiero", una canción del guajiro al lado de la banda bogotana Morat. La canción tendra una mezcla del pop y estilo romántico de la agrupación con el toque de vallenato del guajiro.

A sus 46 años, Silvestre Dangond ha dejado un increíble legado musical. Sus álbumes se han convertido en los más queridos de miles de personas, además que premios como el Latin Grammy, Lo Nuestro, entre otros, demuestran su relevancia en la industria.

Silvestre Dangond // Foto: suministrada