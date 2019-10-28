Blu Radio Tiger Woods
Tiger Woods
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Así arrestaron a Tiger Woods por accidente de tránsito: carro se volcó
El golfista se declaró no culpable del cargo de conducir bajo los efectos de sustancias. También fue acusado de negarse a someterse a una prueba de orina.
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PGA y Masters Augusta reaccionan a decisión de Tiger Woods tras accidente de tránsito
El golfista anunció que se alejará temporalmente del golf para recuperarse, tras un accidente de tránsito y su posterior proceso judicial.
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Tiger Woods, nuevamente involucrado en accidente de tránsito: esto se sabe
Woods, de 50 años, ya sufrió un grave accidente automovilístico en California en 2021 que le dejó graves secuelas en la pierna derecha.
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"No es plata ni reconocimiento, sino sueños que se cumplen": Nicolás Echavarría, golfista colombiano
El golfista colombiano Nicolás Echavarría, quien ganó el Puerto Rico Open 2023, habló en Mañanas Blu sobre la dificultad para ganar este PGA Tour y su gran compañía durante este torneo.
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Tiger Woods se disculpa con amigo por darle un tampón en torneo: Se suponía que todo sería diversión
En las últimas horas Tiger Woods recibió numerosas reacciones en las redes sociales, donde muchos internautas lo consideraron un acto sexista.
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Tiger Woods está en el peor ranking de su carrera en la PGA
Tiger Woods pasó un récord de 683 semanas en la cima del ranking mundial, pero después cayó de numerosas lesiones en la espalda y piernas.
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Tiger Woods disputó la peor ronda de su carrera en el Masters; el desplome del golfista
Tiger Woods dejó escapar el sueño de un nuevo título tras quedar a 16 golpes de Scottie Scheffler.
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Tras su grave accidente, Tiger Woods reaparece junto a su hijo para jugar en el PNC Championship
“Aunque ha sido un año largo y desafiante, estoy muy emocionado de cerrarlo compitiendo”, escribió el golfista con el anuncio de su regreso.
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Con una foto en muletas, Tiger Woods reaparece tras aparatoso accidente de tránsito de febrero
La carrera de Tiger en el circuito PGA está en duda desde que la mañana del 23 de febrero se estrelló con su camioneta en una sinuosa carretera de las afueras de Los Ángeles (California).
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Revelan las causas del accidente de Tiger Woods; conducía a 140 kilómetros por hora
No se encontraron "señales de deterioro" o indicios de "conducción distraída" y, Woods autorizó voluntariamente que se hicieran públicos los resultados de la investigación, dijeron los funcionarios.