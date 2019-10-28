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Blu Radio  / Tiger Woods

Tiger Woods

  • Así arrestaron a Tiger Woods por accidente de tránsito
    Así arrestaron a Tiger Woods por accidente de tránsito
    Foto: captura de video cámara corporal de policía
    Deportes

    Así arrestaron a Tiger Woods por accidente de tránsito: carro se volcó

    El golfista se declaró no culpable del cargo de conducir bajo los efectos de sustancias. También fue acusado de negarse a someterse a una prueba de orina.

  • Tiger Woods
    AFP
    Mike Mulholland/AFP
    Deportes

    PGA y Masters Augusta reaccionan a decisión de Tiger Woods tras accidente de tránsito

    El golfista anunció que se alejará temporalmente del golf para recuperarse, tras un accidente de tránsito y su posterior proceso judicial.

  • Tiger Woods
    Tiger Woods
    Foto: AFP
    Deportes

    Tiger Woods, nuevamente involucrado en accidente de tránsito: esto se sabe

    Woods, de 50 años, ya sufrió un grave accidente automovilístico en California en 2021 que le dejó graves secuelas en la pierna derecha.

  • Nicolás Echavarría, golfista colombiano.jpeg
    Nicolás Echavarría, golfista colombiano
    Foto: Instagram @nicolas_ech
    Deportes

    "No es plata ni reconocimiento, sino sueños que se cumplen": Nicolás Echavarría, golfista colombiano

    El golfista colombiano Nicolás Echavarría, quien ganó el Puerto Rico Open 2023, habló en Mañanas Blu sobre la dificultad para ganar este PGA Tour y su gran compañía durante este torneo.

  • 285046_Tiger Woods - AFP
    Tiger Woods - AFP
    Deportes

    Tiger Woods se disculpa con amigo por darle un tampón en torneo: Se suponía que todo sería diversión

    En las últimas horas Tiger Woods recibió numerosas reacciones en las redes sociales, donde muchos internautas lo consideraron un acto sexista.

  • Tiger Woods AFP (1).jpg
    Tiger Woods //
    Foto AFP
    Deportes

    Tiger Woods está en el peor ranking de su carrera en la PGA

    Tiger Woods pasó un récord de 683 semanas en la cima del ranking mundial, pero después cayó de numerosas lesiones en la espalda y piernas.

  • Tiger Woods.jpg
    Tiger Woods //
    Foto: AFP
    Deportes

    Tiger Woods disputó la peor ronda de su carrera en el Masters; el desplome del golfista

    Tiger Woods dejó escapar el sueño de un nuevo título tras quedar a 16 golpes de Scottie Scheffler.

  • 346993_BLU Radio. Tiger Woods. Foto: AFP
    BLU Radio. Tiger Woods. Foto: AFP
    TOSHIFUMI KITAMURA/AFP
    Deportes

    Tras su grave accidente, Tiger Woods reaparece junto a su hijo para jugar en el PNC Championship

    “Aunque ha sido un año largo y desafiante, estoy muy emocionado de cerrarlo compitiendo”, escribió el golfista con el anuncio de su regreso.

  • Tiger Woods sufrió un accidente de tránsito. Foto AFP - TMZ
    Tiger Woods sufrió un accidente de tránsito.
    Foto AFP - TMZ
    Sociedad

    Con una foto en muletas, Tiger Woods reaparece tras aparatoso accidente de tránsito de febrero

    La carrera de Tiger en el circuito PGA está en duda desde que la mañana del 23 de febrero se estrelló con su camioneta en una sinuosa carretera de las afueras de Los Ángeles (California).

  • Accidente Tiger Woods AFP.jpg
    Accidente Tiger Woods //
    Foto AFP
    Sociedad

    Revelan las causas del accidente de Tiger Woods; conducía a 140 kilómetros por hora

    No se encontraron "señales de deterioro" o indicios de "conducción distraída" y, Woods autorizó voluntariamente que se hicieran públicos los resultados de la investigación, dijeron los funcionarios.

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