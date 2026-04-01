PGA y Masters Augusta reaccionan a decisión de Tiger Woods tras accidente de tránsito

El circuito PGA y el Masters de Augusta expresaron su respaldo a Tiger Woods, luego de que el golfista estadounidense anunciara que se apartará temporalmente del deporte para enfocarse en su salud. Desde Augusta National señalaron que, aunque no estará presente en el torneo, su figura seguirá siendo parte del evento, mientras que el PGA recalcó que la prioridad es su bienestar.



Tiger Woods se centrará en su recuperación.

Woods, de 50 años, comunicó su decisión de detener su actividad profesional “para seguir un tratamiento” y concentrarse en su recuperación. El propio jugador explicó que busca priorizar su bienestar y trabajar hacia un restablecimiento duradero.

El anuncio se produce días después de un incidente en Florida, donde fue arrestado tras un accidente de tránsito ocurrido cerca de su residencia en Jupiter Island. El golfista colisionó con un camión cuando intentaba adelantar en una carretera de doble vía. Aunque no sufrió heridas graves, fue detenido por las autoridades del condado de Martin.

De acuerdo con el informe policial, Woods fue acusado de conducción bajo los efectos de sustancias, además de daños materiales y negarse a someterse a un test. El examen de alcoholemia practicado en el lugar resultó negativo, pero posteriormente se negó a realizar una prueba de orina.



Tras el hecho, el golfista fue retenido durante aproximadamente ocho horas antes de ser liberado en la noche. Posteriormente, compareció ante el tribunal del condado de Martin, donde se declaró no culpable y solicitó ser juzgado por un jurado.



El PGA y el Masters de Augusta respaldaron la decisión del deportista

Tiger Woods tras ser detenido. Vía AFP JOE RAEDLE/AFP

En lo deportivo, Woods no compite desde julio de 2024 y ha estado marcado por una serie de problemas físicos en los últimos años. En 2021 sufrió un accidente que le dejó una grave lesión en la pierna derecha, y más recientemente fue operado de una ruptura del un tendón, además de una intervención en la espalda en octubre pasado.

Su participación en el Masters de Augusta, programado del 9 al 12 de abril, estaba en duda en los últimos días, pero finalmente quedó descartada tras su anuncio. El torneo, uno de los más importantes del calendario, no contará con el pentacampeón, mientras el jugador centra sus esfuerzos en su proceso de recuperación.

