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Blu Radio  / Deportes  / PGA y Masters Augusta reaccionan a decisión de Tiger Woods tras accidente de tránsito

PGA y Masters Augusta reaccionan a decisión de Tiger Woods tras accidente de tránsito

El golfista anunció que se alejará temporalmente del golf para recuperarse, tras un accidente de tránsito y su posterior proceso judicial.

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