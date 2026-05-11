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App para el álbum del Mundial: 11 de mayo de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 11 de mayo de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de may, 2026

Estos fueron los temas tratados y debatidos este lunes, 11 de mayo, en La Nube:

  • Conozca cuál es la aplicación disponible para Android y iOS para los fanáticos que están llenando el álbum del Mundial 2026; incluye estadísticas.
  • Instagram agrega el botón "no me gusta" en su aplicación. También eliminó el cifrado de extremo a extremo.
  • Marcela Arango, productora mánager de Cuéntame.app, habló sobre el uso de la inteligencia artificial para poder acceder al crédito financiero.

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