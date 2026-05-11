En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Germán Vargas Lleras
Uribe - Westcol
Hantavirus

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Empleos  / Nueva convocatoria abrió más de 1.000 vacantes para carreras administrativas en el país

Nueva convocatoria abrió más de 1.000 vacantes para carreras administrativas en el país

Los salarios ofertados van desde cargos asistenciales hasta profesionales, con remuneraciones que pueden superar los 11 millones de pesos.

empleo.jpg
Empleo en Colombia.
Foto: Alcaldía de Bogotá.
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 11 de may, 2026

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) abrió un nuevo proceso de selección para ofertar más de 1.000 empleos de carrera administrativa en 29 entidades públicas del orden territorial y la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA), con vacantes disponibles en Bogotá y ocho departamentos del país. La convocatoria estará habilitada hasta el próximo 19 de mayo a través del aplicativo SIMO.

Las vacantes están distribuidas en entidades ubicadas en Bogotá, Amazonas, Boyacá, Cesar, Nariño, Quindío, Santander, Tolima y Valle del Cauca, con oportunidades en gobernaciones, alcaldías, institutos descentralizados, personerías y otras entidades territoriales.

Entre las entidades con mayor número de plazas se destacan la Alcaldía y Secretaría de Educación de Ibagué, con 452 vacantes; la Gobernación del Tolima, con 154; y la Alcaldía de Tunja, con 104 puestos disponibles. Para participar, los aspirantes deben consultar previamente el acuerdo y el anexo técnico del proceso publicados en la página oficial de la CNSC, revisar los requisitos del empleo al que desean aplicar y realizar el pago de los derechos de participación.

Lea también:

  1. Jóvenes buscando empleo
    Jóvenes buscando empleo
    Foto: referencia, Meta IA
    Empleos

    El BPO, una puerta al empleo formal para jóvenes en un mercado que aún los excluye

  2. Corte Constitucional
    Corte Constitucional
    Foto: Corte Constitucional
    Nación

    Corte Constitucional amplió garantías laborales para personas con discapacidad en empleos públicos

El valor de inscripción para este año es de $58.400 para cargos técnicos y asistenciales, y de $87.550 para empleos del nivel profesional. Cada persona podrá inscribirse únicamente a una vacante dentro de este proceso. La CNSC recordó que este tipo de convocatorias se realiza bajo el principio de mérito y busca fortalecer el acceso transparente al empleo público en distintas regiones del país.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Empleo

Ofertas de empleo

Publicidad

Publicidad

Publicidad