Nueva convocatoria abrió más de 1.000 vacantes para carreras administrativas en el país

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) abrió un nuevo proceso de selección para ofertar más de 1.000 empleos de carrera administrativa en 29 entidades públicas del orden territorial y la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA), con vacantes disponibles en Bogotá y ocho departamentos del país. La convocatoria estará habilitada hasta el próximo 19 de mayo a través del aplicativo SIMO.

Las vacantes están distribuidas en entidades ubicadas en Bogotá, Amazonas, Boyacá, Cesar, Nariño, Quindío, Santander, Tolima y Valle del Cauca, con oportunidades en gobernaciones, alcaldías, institutos descentralizados, personerías y otras entidades territoriales.

Entre las entidades con mayor número de plazas se destacan la Alcaldía y Secretaría de Educación de Ibagué, con 452 vacantes; la Gobernación del Tolima, con 154; y la Alcaldía de Tunja, con 104 puestos disponibles. Para participar, los aspirantes deben consultar previamente el acuerdo y el anexo técnico del proceso publicados en la página oficial de la CNSC, revisar los requisitos del empleo al que desean aplicar y realizar el pago de los derechos de participación.

El valor de inscripción para este año es de $58.400 para cargos técnicos y asistenciales, y de $87.550 para empleos del nivel profesional. Cada persona podrá inscribirse únicamente a una vacante dentro de este proceso. La CNSC recordó que este tipo de convocatorias se realiza bajo el principio de mérito y busca fortalecer el acceso transparente al empleo público en distintas regiones del país.