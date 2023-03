"No es plata ni reconocimiento, sino sueños que se cumplen": Nicolás Echavarría, golfista colombiano

Los deportistas colombianos se destacan en el mundo de la actividad física por su talento, disciplina y perseverancia. Ese es el caso de Nicolás Echavarría, el golfista paisa que este lunes es portada y titular de los principales medios del mundo, tras coronarse campeón del Puerto Rico Open 2023 y convertirse en el tercer colombiano en ganar un torneo en el PGA Tour.

Echavarría habló en Mañanas Blu sobre este importante triunfo personal y las complicaciones mentales que tuvo para continuar en este deporte. Además, contó las satisfacciones que le ha dejado el golf cómo vivió su victoria este fin de semana.

“La verdad fue algo muy extraño, porque en cierto modo se volvió 'match play' contra el otro jugador. Vi el tablero por última vez en el hoyo 15, cuando vi ese birdie. Fue un poco extraño, ahí se da cuenta lo difícil que es ganar en el PGA Tour. Al final, veo el tablero en el hoyo 18, cuando estaba a cuatro pots para ganar", señaló el antioqueño.

Como era de esperarse, no ocultó su satisfacción. "Estoy feliz de poder lograr esto. Hay tanta adrenalina, tantas cosas que uno siente, que hay que tener esos feellings. Poner el cuerpo en modo avión y estar muy tranquilo en cada golpe. Si uno no está con una paz mental y en el presente, es muy difícil", destacó Echavarría.

El joven golfista se refirió a las sensaciones que tuvo en medio del juego y contó quién lo acompañó, según él, durante el torneo. El golfista paisa aseguró sentirse complacido con la presentación que realizó en este PGA, con lo que emuló lo hecho por su ídolo, Camilo Villegas.

“Cuando toqué el green se me pusieron los pelos de punta, la piel de gallina y pensé en mi abuelo, que fue un gran golfista y falleció hace un par de años. Se me vino a la cabeza él, quien seguro desde el cielo me estaba acompañando. Estoy muy orgulloso de cómo sacamos las cosas adelante y cerramos con éxito este torneo”, indicó.

El deportista colombiano aseguró que desde Jacksonville, su residencia en Estados Unidos, seguirá trabajando, pues entró al 'Players', que es un torneo mayor en el circuito; lo que sería en el tenis un 'Grand Slam'. Echavarría enfatizó en la importancia de este logro para su carrera.

“No es plata ni reconocimiento, sino más que todo que los sueños de muy chiquito se cumplen. Yo quería ser como Camilo Villegas. A veces uno cree que no sabe jugar y ayer me sentía como el mejor golfista del mundo. Tengo trabajo asegurado por los próximos dos años”, contó el golfista.

También habló de los momentos difíciles y de la fuerza mental que tuvo que tener para afrontarlos y sobrepasarlos para llegar a ser hoy un campeón y embajador del deporte colombiano. Además, del acompañamiento de Villegas, su colega, en este especial capítulo en su vida.

“Sí, pensé en abandonar. Siempre entran dudas a la cabeza y, para ser sincero, pensé que el PGA Tour me quedaba grande. Venía de cuatro cortes seguidos y esto me sirve para darme cuenta que sí se puede. Camilo ha sido un ejemplo para mí, y solo tengo palabras de agradecimiento para él”, mencionó Echavarría.

Finalmente, el deportista paisa mencionó la importancia de su familia en su rol de deportista y señaló que su hermano y su señora madre son pieza fundamental en su carrera.

“Andrés, mi hermano, jugó muchos años como profesional, pero desafortunadamente no le empezó a ir muy bien, y se dio cuenta que la vida es más que golf y está empezando nuevos proyectos. Y me ayuda con temas de patrocinio. Vendrá al Players con mi mamá y muy feliz de compartir con ellos”, finalizó.

