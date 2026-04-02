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Blu Radio  / Deportes  / Así arrestaron a Tiger Woods por accidente de tránsito: carro se volcó

Así arrestaron a Tiger Woods por accidente de tránsito: carro se volcó

El golfista se declaró no culpable del cargo de conducir bajo los efectos de sustancias. También fue acusado de negarse a someterse a una prueba de orina.

Así arrestaron a Tiger Woods por accidente de tránsito
Así arrestaron a Tiger Woods por accidente de tránsito
Foto: captura de video cámara corporal de policía
Por: AFP
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Actualizado: 2 de abr, 2026

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