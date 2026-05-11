Reykon tendría preparado concierto en Bogotá este 2026: "Lo estamos trabajando"

Andrés Felipe Robledo Londoño, conocido como Reykon, comenzó en 2008 en La Universidad de la Calle en donde comenzó el camino del reguetón colombiano al lado de J Balvin y otros artistas. Pero durante mucho tiempo se alejó de los escenarios tras estar entre el podio de lo más alto de la industria, pese que, en 2018, lanzó su álbum 'El Líder 3' con artistas como Luigi 21 Plus, Daddy Yankee y Nicky Jam.

Pero en este 2026, su objetivo es volver por lo grande y poco a poco ha reconectado con ese público que, pese a los años, le siguen guardando aprecio a todo su legado en la música y, en diálogo con Blu Radio, aseguró que a ese sentimiento le sigue guardando respeto y lo sigue sorprendiendo.

"Lo que sí siento es que es una gran responsabilidad, pues, como que pasen tantos años y que la gente siga como tan conectada con uno, mi viejo. O sea, como que uno vaya y cante una hora y media de canciones que vos te las sabes completicas y que te llevan a una época muy bonita, junto con canciones como Mochilera que no son tan de allá atrás. Entonces, como que lo emociona mucho a uno y uno dice: no, esto todavía, yo quiero contar muchas más historias. De parte de eso, y eso es algo como que me hizo vibrar nuevamente y decir como que: no, a esto le falta un pedazo y le falta el paso más largo", expresó.

Reykon // Foto: Facebook Reykon

La expectativa por un gran concierto de Reykon sigue creciendo en redes sociales. El artista reconoció que ha recibido constantes mensajes de fanáticos pidiendo un show en solitario y confirmó que ya trabaja en ello. Además, según Conciertos Colombia, este se realizaría en el mes de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá.



"Ahorita veníamos hablando de eso en el carro. Es muy bonito cuando como que nosotros no lo hemos planeado y que lo pidan tanto, ¿me entendés? Entonces, no es que sí está, prepárate que yo te mando ahí para que antes me hagas queja ahí, si me hacés el favor y lo digas. Porque venimos muy pronto con eso. La gente que lo espere, la verdad, porque si ellos están esperando ese momento, todas las personas que quieren ir a tener algo así, créeme que yo lo he esperado más. Yo llevo mucho tiempo esperando un momento así, muy íntimo, y yo sé que vamos a hacer varios conciertos que la gente se va a disfrutar mucho", puntualizó.