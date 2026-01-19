¿Nuevo comienzo? Reykon confirma noticia que muchos fans esperaban hace meses

Era 2011 y una nueva generación de artistas colombianos se unían a la ola del reguetón que desde Puerto Rico ponía a bailar a todo el mundo. Muchos de ellos se volvieron estrellas mundiales como Maluma o J Balvin, dejando en alto el nombre de Colombia y siendo el ejemplo de toda la industria.

Entre esa generación también estuvo Andrés Felipe Robledo Londoño, conocido como Reykon, que, con sus canciones, se convirtió en el “Líder” de todos estos artistas como Karol G, Feid, Andy Rivera y muchos más que veían como un honor trabajar a su lado -aún lo hacen-, porque era experto en el área y uno de los mejores.

Pero diversas cosas lo alejaron del 100 % de la música, que, si bien siempre estuvo ahí, no de la misma manera que antes, hasta ahora… Pues, a través de sus redes, confirmó algo que sus seguidores esperaban hace meses: un renacer en la música y una nueva etapa creativa.

Reykon // Foto: Instagram @reykon

Uno de los artistas más influyentes en los inicios del género urbano colombiano, Reykon, ha anunciado oficialmente su regreso a la música. Lo hace bajo el concepto “No se te olvidó”, una frase que no solo resume su esencia artística, sino que también funciona como un puente entre su legado y el futuro de su carrera.



La declaración no es casual. Se trata de la continuidad de “Reykon El Líder, que no se te olvide”, lema que marcó a una generación y que hoy vuelve a cobrar fuerza. El artista paisa regresa con la misma convicción que lo posicionó como un referente, dispuesto a conquistar tanto a las nuevas audiencias como a los seguidores que han estado desde sus inicios.

Con más de una década de carrera, Reykon es reconocido como uno de los pioneros del género urbano en Colombia. Su estilo innovador y su apuesta por un sonido propio lo llevaron a posicionarse en los listados más importantes a nivel nacional e internacional.