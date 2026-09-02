Revelan las inquietantes publicaciones de Pamela Cisneros antes del apuñalamiento en Nueva York

Tiempo antes de ser señalada por las autoridades como la responsable de un ataque con cuchillos en Times Square que dejó una mujer muerta y otra persona herida, Pamela Cisneros había utilizado sus redes sociales para compartir extensos mensajes de contenido religioso en los que reflexionaba sobre el sentido de la vida, la desesperanza, la violencia y los problemas que, desde su perspectiva, enfrentaba la sociedad.

Cisneros, de 49 años y residente de Queens, fue identificada por la Policía de Nueva York como la mujer que el lunes 31 de agosto protagonizó el ataque ocurrido alrededor de las 4:30 de la tarde en una de las zonas más concurridas de Manhattan.

De acuerdo con las autoridades, la mujer sacó dos cuchillos de una bolsa de supermercado y, en cuestión de segundos, atacó en el abdomen a dos personas que se encontraban en el sector. Una de las víctimas, un hombre de 68 años que acababa de salir del metro y esperaba para cruzar la calle junto a su esposa, permanecía estable en el hospital Bellevue. La segunda víctima, una mujer de 32 años, murió posteriormente en ese mismo centro asistencial.

Ahora, las publicaciones públicas que Cisneros realizó meses antes del ataque han adquirido especial relevancia por el contenido de algunas de sus reflexiones.



Entre los mensajes publicados en Facebook durante noviembre y diciembre de 2025 aparece uno en el que la mujer se preguntaba: “¿Cuál es el propósito de mi existencia?”. En el extenso texto hablaba de situaciones como la pobreza, las enfermedades, la falta de valoración en el trabajo y la búsqueda de dinero y bienes materiales.

También cuestionaba por qué algunas personas continuaban experimentando un vacío pese a intentar encontrar satisfacción a través de las relaciones, los hijos, las compras, la comida, el alcohol u otras conductas.

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Su conclusión estaba marcada por sus creencias cristianas. Cisneros sostenía que ese vacío solamente podía ser llenado por Dios y describía las dificultades humanas como parte de una batalla espiritual. La publicación terminaba con una advertencia sobre la brevedad de la vida y la necesidad de tomar una decisión religiosa, bajo la frase: “nadie tiene garantizado un mañana”.

En otra publicación, la mujer aseguró que el mundo atravesaba lo que interpretaba como el “fin de los tiempos”. Allí enumeró diferentes problemas sociales y fenómenos que, según su perspectiva, eran señales de esa situación: guerras, enfermedades, terremotos, hambre, consumo de drogas y falta de vivienda.

Sin embargo, una de las frases que ahora llama particularmente la atención aparece cuando Cisneros mencionó “la disminución del amor de las personas hasta el punto de apuñalar a otros sin razón”.

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La publicación fue realizada aproximadamente nueve meses antes del ataque en Times Square, que, según la información entregada por la Policía de Nueva York, habría sido aparentemente aleatorio y sin provocación previa.

En ese mismo texto, Cisneros escribió que “el campo de batalla está en tu mente” y habló de personas que podían escuchar voces que les ordenaran matar a alguien o hacerse daño. La mujer relacionaba esas experiencias con una lucha espiritual, pero en ningún momento afirmó en esa publicación que ella misma escuchara voces.

Además de sus propios escritos, en su perfil aparece un video compartido del creador de contenido Jenson Ponce. La grabación, de poco más de dos minutos, aborda temas como la ansiedad, las dudas, la sensación de fracaso y la búsqueda de un propósito.

Las autoridades no han divulgado un diagnóstico médico específico de Cisneros. No obstante, familiares de la mujer señalaron que recibía tratamiento por su salud mental, posiblemente relacionado con un trastorno de bipolaridad.

Tras el ataque, Cisneros continuó caminando por la zona hasta que varios agentes la rodearon y le ordenaron que dejara las armas. Según la Policía, la mujer se negó y amenazó con agredir a los uniformados.

Los agentes utilizaron primero pistolas de descarga eléctrica, pero estas no lograron detenerla. Posteriormente, cuando Cisneros avanzó hacia los policías y estos consideraron que representaba una amenaza, abrieron fuego. La mujer fue trasladada a un hospital, donde murió posteriormente.

Durante una conferencia de prensa en Times Square, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, agradeció la actuación de los agentes y aseguró que su intervención evitó que el ataque tuviera consecuencias aún peores. La jefa de la Policía de Nueva York, por su parte, sostuvo que los uniformados actuaron conforme al entrenamiento recibido.