¿Murió Raúl Castro? Esto se sabe sobre su estado de salud

Recientemente han circulado con fuerza diversos rumores, originados principalmente en el exilio en Miami, que especulaban sobre el fallecimiento del dictador cubano Raúl Castro. Sin embargo, la realidad detrás del hermetismo de La Habana dista de una confirmación de su deceso.

Según reveló la periodista Ileana Lavastida, directora del Diario Las Américas, a Blu Radio, "Raúl Castro no ha muerto".

"Está gravemente enfermo" y actualmente estaría siendo "asistido para mantenerlo con vida".

De acuerdo con las fuentes confidenciales de Lavastida, el dictador está "aquejado de un accidente cerebrovascular", un diagnóstico sumamente delicado que, a su avanzada edad, es previsible que tenga "un efecto mucho más traumático" en su organismo.



Un búnker médico clandestino en "El Reparto Siboney"

El régimen de La Habana mantiene un control absoluto de la información, por lo que el estado del líder se maneja bajo extrema reserva. Aunque no se conoce con total precisión científica el lugar exacto de su reclusión, fuentes confiables apuntan a que se encuentra bajo cuidados especiales en su propio hogar.

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"Suponemos que el lugar donde se pueda encontrar recluido bajo esa asistencia médica especial Raúl Castro es en su propia casa, en un lugar en La Habana que se llama el reparto Siboney", explicó Lavastida.

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Al tratarse de la cúpula que maneja el control total de la isla, "no necesitan trasladarse hacia un hospital para ser atendidos", ya que en su residencia familiar pueden "trasladar hacia allí todo el equipamiento médico y los especialistas".

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En este minuto de gravedad, el acceso a Castro es sumamente restringido, estando rodeado únicamente por su familia, "su escolta y el personal médico que le asiste".

¿Qué pasaría si muere el último de la revolución?

La desaparición física de Raúl Castro representaría un hito histórico sin precedentes para el país caribeño.

"La muerte del general, inevitablemente va a representar un punto de quiebre", debido a que se trata de "la última pieza viva de la generación que hizo la revolución con Fidel".

A pesar de que Raúl Castro ya no figura de manera nominal como presidente de Cuba, él sigue siendo la verdadera columna vertebral del régimen.

"Todo el poder en Cuba está concentrado en los militares y todo el poder militar, que a su vez es quien controla el poder económico en Cuba, está bajo las órdenes de Raúl Castro".

Mientras el exilio y la comunidad internacional analizan el impacto de este suceso ante las presiones de Washington, la diplomacia guarda silencio. Al ser consultada sobre la situación, la Embajada de Cuba en Colombia manifestó que "no hay una versión oficial" sobre el estado de salud de quien ha diseñado y sostenido el régimen totalitario por casi siete décadas.

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Escuche la entrevista: