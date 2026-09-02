EEUU exhorta a la comunidad internacional a cortar vínculos con Nicaragua

Estados Unidos exhortó a sus socios a romper vínculos con Nicaragua, tras la decisión del Congreso de ese país de prohibir la participación de opositores en las elecciones, según una declaración este miércoles del secretario de Estado Marco Rubio.

"Ayer, la Asamblea Nacional de los Murillo-Ortega destripó lo que quedaba de la democracia de Nicaragua en la segunda reescritura constitucional en dos años. Estados Unidos implementará medidas en la próxima Ministerial de Relaciones Exteriores de la OEA para asegurar que nuestro hemisferio deje de hacer negocios como de costumbre con esta dictadura", escrio Rubio en su cuenta de X.

En ese comunicado, Washington llama a sus aliados internacionales a "poner fin de inmediato a las operaciones habituales con esta brutal dictadura" del presidente Daniel Ortega y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo.

Esto se da después de que la Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, dominada por Ortega, aprobara el martes en primera legislatura, de dos necesarias, una reforma constitucional que excluye de participar a cargos de elección popular a los "traidores a la patria" y amplía a siete años el mandato presidencial.



La enmienda, aprobada a mano alzada por unanimidad durante una sesión especial, establece en su artículo 47 que no podrán ser candidatos a cargos de elección popular ni ejercer cargos públicos "los traidores a la patria", el término que han aplicado a al menos 452 opositores o críticos desnacionalizados, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.