Habla madre de mujer que apuñaló a dos personas en Nueva York: "¿Por qué no la agarraron?"

Mientras las autoridades avanzan en la investigación por el ataque con cuchillo que terminó con la vida de Erin Piacenti, una mujer de 32 años y empleada de Bank of America en pleno corazón de Nueva York, la familia de Pamela Cisneros, señalada por la Policía como responsable de la agresión, rompió el silencio.

La madre de Cisneros cuestionó la actuación de los uniformados que intervinieron después del ataque y aseguró que su hija atravesaba desde hacía tiempo problemas relacionados con su salud mental.

En declaraciones a medios estadounidenses, la mujer manifestó su dolor por lo ocurrido y puso en duda que la única alternativa para detener a Pamela fuera abrir fuego contra ella.

“Había tantos policías... ¿por qué no la agarraron del brazo?”, cuestionó la mujer durante una entrevista con Fox 5 New York. Posteriormente, en declaraciones a Univisión, expresó el impacto que la muerte de su hija tuvo sobre ella: “A mí me mataron en vida”.



De acuerdo con los familiares consultados por la prensa estadounidense, Cisneros, de 49 años y residente de Queens, era madre de tres hijos y llevaba tiempo enfrentando problemas de salud mental.

📹 Erin Piacenti, de 32 años y vicepresidenta de Bank of America, murió en el hospital Bellevue tras resultar gravemente herida en un ataque con arma blanca en pleno corazón de Times Square, Nueva York.



La agresora, identificada como Pamela Cisneros, de 49 años y residente de… pic.twitter.com/F65fi0biNH — EL PAÍS América (@elpais_america) September 2, 2026

Su hermano Patrick también habló con el New York Post y aseguró que, antes de lo ocurrido, nunca había mostrado un comportamiento que hiciera pensar que podía protagonizar un episodio de violencia.

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“Nunca mostró agresividad ni comportamiento violento. No sé qué pasó”, afirmó Patrick, quien sostuvo que su hermana había conseguido cierta estabilidad gracias al tratamiento médico.

El hombre contó que la última vez que vio personalmente a Pamela fue a comienzos de agosto, aunque ambos conversaron por teléfono el sábado anterior al ataque. Según su relato, durante esa conversación ella parecía encontrarse bien. Por eso, el lunes, cuando comenzó a conocer los detalles del apuñalamiento ocurrido en Times Square, tuvo un temor particular.

Fue entonces cuando me enteré, y me preocupé. Esperaba que no fuera ella relató el hermano de la atacante

Patrick planteó además una posible explicación, aunque dejó claro que se trata de una hipótesis familiar y no de una conclusión oficial de la investigación. “Creo que tal vez dejó de recibir la inyección y eso fue lo que provocó que actuara de esa manera (...) No había ninguna señal de que algo anduviera mal”, señaló.

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El ataque que conmocionó a Nueva York

El episodio ocurrió alrededor de las 4:30 de la tarde de este lunes 31 de agosto en las inmediaciones de la Séptima Avenida y la calle 42, en Midtown Manhattan, una de las zonas con mayor circulación de turistas y residentes de la ciudad.

Según el relato entregado por la Policía de Nueva York, Cisneros habría sacado dos cuchillos grandes de una bolsa y comenzó a amenazar a personas que se encontraban en el sector.

El primer ataque fue contra Tak Kam, un hombre de 68 años que acababa de salir de una estación del metro acompañado de su esposa. La víctima fue apuñalada en el abdomen.

Apenas unos 20 segundos después, Cisneros habría atacado a Piacenti, quien también recibió una herida en el abdomen. La mujer fue trasladada a un hospital, pero murió como consecuencia de las lesiones.

Piacenti trabajaba para Bank of America, entidad que confirmó su fallecimiento y lamentó públicamente la pérdida de una integrante de su equipo. Reportes posteriores señalaron que ocupaba un cargo de vicepresidenta corporativa y tenía formación en el área jurídica.

Erin Piacenti Foto: Bank of America

Después de los ataques, Cisneros huyó por varias cuadras mientras todavía llevaba los cuchillos en las manos. Varios agentes que acudieron al lugar lograron interceptarla. De acuerdo con la jefa de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, los uniformados intentaron establecer un diálogo con la mujer durante aproximadamente cuatro minutos y le ordenaron en repetidas ocasiones que soltara las armas.

Según Tisch, Cisneros se negó a obedecer y llegó a amenazar a los policías. “No voy a soltar nada. Prefiero matar a los dos”, habría respondido, según el relato de la funcionaria.

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Los agentes utilizaron dispositivos de descarga eléctrica en un intento por reducirla, pero estos no consiguieron detenerla. Finalmente, los policías utilizaron sus armas de fuego. Cisneros resultó herida y posteriormente murió en un hospital.

La Policía también informó que la mujer había tenido contactos previos con las autoridades relacionados con problemas de salud mental, aunque no contaba con antecedentes de arrestos.

El caso permanece bajo investigación, mientras la muerte de Piacenti y el posterior abatimiento de Cisneros siguen provocando conmoción en Nueva York.