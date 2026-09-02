Video muestra momento exacto en que rayo alcanzó a un hombre; reveló qué sintió al ser impactado

Una escena captada por una cámara de seguridad muestra el momento en que un hombre cae al suelo después de recibir una fuerte descarga eléctrica durante una jornada de lluvia. Lo sorprendente ocurrió segundos después: pese al impacto, logró incorporarse y caminar en busca de alguien que pudiera auxiliarlo.

El protagonista de este hecho es Thomas Fahmy, de 24 años, quien se encontraba el jueves en Staten Island, Nueva York. El joven transitaba por Todt Hill Road cerca de las 4:30 de la tarde y estaba a pocos metros de su vehículo cuando fue alcanzado por un rayo.

Fahmy llevaba un paraguas en medio de una llovizna y se disponía a llegar hasta su automóvil. De un momento a otro, la descarga lo impactó y provocó que cayera sobre la vía. Las imágenes de seguridad registraron la escena y posteriormente permitieron dimensionar lo ocurrido.

Aunque el golpe fue repentino y le produjo un intenso dolor, el joven no perdió el conocimiento. Esa circunstancia le permitió reaccionar y buscar ayuda por sus propios medios.



Staten Island man struck by lightning while walking to a dentist appointment.



Thomas Fahmy says he is grateful to be alive and went to church on Sunday to thank God for giving him another chance.



"Once the lightning bolt struck me, the initial sensations that I had throughout… pic.twitter.com/Ns11TGqB23 — Collin Rugg (@CollinRugg) September 1, 2026

Después de levantarse, Fahmy se dirigió hacia una vivienda cercana. Allí encontró a una mujer que salió al escuchar sus llamados de auxilio. Se trataba de Stephanie Homan, quien contó a NBC News cómo se produjo el encuentro.

Escuché, ‘Ayúdame, ayúdame’, así que corrí a mi puerta y lo vi en el suelo realtó la vecina

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El joven fue trasladado posteriormente al Hospital Universitario Northwell Staten Island, donde fue sometido a una valoración médica para determinar si la descarga había provocado lesiones internas o quemaduras.

Para sorpresa de los médicos, no presentaba quemaduras visibles ni heridas de gravedad. Fahmy permaneció bajo atención y finalmente recibió el alta el viernes en la tarde, con recomendaciones para mantenerse hidratado y seguir una dieta determinada durante los días posteriores al accidente.

Así describió el hombre la descarga que recibió

Aunque no sufrió lesiones graves, la experiencia fue bastante dolorosa. En conversación con NBC News, Fahmy explicó que sintió una combinación de ardor, hormigueo, entumecimiento y un fuerte dolor en sus extremidades.

Esta sensación de ardor tan intensa. Hormigueo, entumecimiento, dolor, dolor intenso en ambos pies Recordó Fahmy

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Después de recibir el alta, el joven aseguró que, más allá de algunas pequeñas costras, el episodio no le dejó mayores consecuencias. Incluso calificó de manera contundente su estado posterior al accidente: “Nada, absolutamente nada”.

La historia también llegó hasta la oficina donde trabaja Fahmy. El joven hace parte del equipo de la política estadounidense Nicole Malliotakis, quien se refirió públicamente al caso y destacó que su colaborador logró sobrevivir al incidente.

“Estamos agradecidos de que Thomas, miembro de mi equipo, esté vivo y bien tras ser alcanzado por un rayo la semana pasada. Agradezco al buen samaritano que corrió en su ayuda y al personal médico del Hospital Universitario de Staten Island que lo atendió”, manifestó la congresista.

Luego de lo ocurrido, Fahmy aseguró que la experiencia cambió su manera de valorar las situaciones cotidianas. Para él, haber salido prácticamente ileso de un episodio que pudo tener consecuencias mucho más graves es una razón para detenerse y disfrutar más de la vida.

Solo para apreciar la vida, sonreír y respirar aire fresco de vez en cuando y no dejar que la vida te abrume afirmó

El caso quedó registrado en video y muestra no solo la fuerza de la descarga, sino también la reacción del joven, quien, después de caer al suelo, consiguió levantarse y llegar hasta una vivienda para pedir ayuda.